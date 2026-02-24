Por una decisión del VAR en Italia, una mujer apuñala a su esposo tras confundir insultos

Lo que comenzó como una tarde de mirar en el televisor un partido de futbol terminó en una escena de crimen en el barrio de Capodimonte, Nápoles. Un hombre de 40 años fue hospitalizado de urgencia tras ser atacado por su esposa durante el partido entre el Atalanta y el Napoli, en un incidente provocado por un insólito malentendido derivado de la tensión del encuentro y los gritos del esposo, los cuales resultaron confusos para su pareja.

El conflicto estalló cuando el VAR intervino para anular un penalti que originalmente se había concedido al equipo napolitano. La decisión arbitral provocó que el aficionado estallara en gritos e insultos contra la pantalla, descargando su frustración por el rumbo del partido.

Sin embargo, su esposa, de 35 años, interpretó erróneamente que los ataques verbales eran contra su persona, lo que dio inicio a una violenta discusión que escaló en cuestión de segundos pasando del intercambio de palabras al daño físico.

Ataque con armas blancas

De acuerdo con los informes de las autoridades y lo recogido por La Gazzetta dello Sport, la mujer pasó de las amenazas a la agresión física de forma inmediata. Tras lanzar unas tijeras que no lograron impactar al marido, se dirigió a la cocina para armarse. En medio del caos, la agresora logró herir al hombre en el costado con un cuchillo.

Mientras la víctima intentaba pedir auxilio cubierto de sangre, la mujer continuó lanzando objetos punzocortantes; uno de ellos terminó incrustado en la pared del salón, evidenciando la ferocidad del ataque y visto por las autoridades cuando llegaron a prestar el auxilio al esposo. Los policías también encontraron restos de sangre del hombre después de haber sido lesionado.

Intervención policial y estado de salud

La llegada de los Carabinieri de Capodimonte fue crucial para evitar un desenlace fatal ya que la mujer aún tenía a su disposición tres cuchillos en su bolso.

Actualmente, el hombre se recupera en el Hospital del Mare. Aunque presenta múltiples heridas, los reportes médicos indican que se encuentra fuera de peligro.