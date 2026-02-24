IndyCar 2026: ¿Dónde ver a Pato O'Ward en vivo y calendario completo?
La temporada 2026 de IndyCar con Patricio O'Ward comienza este fin de semana. Así podrás seguir la categoría con el regio, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis.
La temporada 2026 de la serie IndyCar comienza este fin de semana con un calendario en donde el mexicano Pato O’Ward tiene la mira en dos objetivos: ganar las 500 Millas de Indianápolis y obtener el cetro que se le ha escapado ya en algunas ocasiones.
McLaren ha invertido en nuevas instalaciones, todo con el objetivo de darle a Patricio O’Ward las herramientas necesarias para poder pelear ante el imbatible español Alex Palou. En el 2025, el mexicano perdió la oportunidad en la primera parte de la temporada cuando el integrante de Chip Ganassi logró cinco victorias en las primeras seis carreras.
O’Ward intentó recuperarse con consistencia, pero los puntos perdidos en el inicio de la campaña fueron críticos para ver sus aspiraciones desvanecerse.
En Indy 500 logró el tercer puesto, una vez más condenado por un McLaren que no tiene la velocidad punta para pelear. Esos factores son en los que se ha enfocado el equipo de Woking para intentar darle una oportunidad de concretar su más grande sueño de luchar por el título y la corona de una de las Tres Joyas de la corona del deporte motor.
Calendario 2026 de la serie IndyCar con Pato O’Ward
Así queda el camino de Pato O'Ward en la búsqueda del campeonato de la serie:
1 de marzo - St. Petersburg (callejero)
7 de marzo - Phoenix Raceway (óvalo)
15 de marzo - Arlington (callejero)
29 de marzo - Barber Motorsports Park (permanente)
19 de abril - Long Beach (callejero)
9 de mayo - Indianapolis Motor Speedway Road Course (permanente)
24 de mayo - 500 Millas de Indianápolis (óvalo)
31 de mayo - Detroit (callejero)
7 de junio - World Wide Technology Raceway (óvalo)
21 de junio - Road America (permanente)
5 de julio - Mid-Ohio Sports Car Course (permanente)
19 de julio - Nashville Superspeedway (óvalo)
9 de agosto - Portland International Raceway (permanente)
16 de agosto - Markham (callejero)
23 de agosto - Washington (callejero)
29 de agosto - Milwaukee Mile Race 1 (óvalo)
30 de agosto - Milwaukee Mile Race 2 (óvalo)
6 de septiembre - Laguna Seca (permanente)
¿Cómo ver a Pato O’Ward en la IndyCar 2026?
Todas las sesiones de la temporada 2026 de IndyCar y de Pato O’Ward serán transmitidas por el servicio de streaming Disney+ Premium, el paquete más caro de la plataforma.
Las 500 Millas de Indianápolis también estarán disponibles en este servicio de suscripción. Por su parte, la cadena ESPN transmitirá algunas de las carreras en vivo a través de sus canales de televisión por cable.