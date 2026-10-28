México pierde el invicto ante Ghana en octavos de la Copa del Mundo Sub-15 de la FIFA

La Selección Mexicana Sub-15 perdió 5-2 ante Ghana en los octavos de final de la Categoría A de la Copa del Mundo y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

Después de ganar sus primeros seis partidos, el Tricolor sufrió su primera derrota en el torneo, pero continuará con actividad hasta el cierre del campeonato y enfrentará a Marruecos en su siguiente compromiso.

El conjunto nacional llegó a esta fase después de terminar invicto la primera ronda, con victorias ante Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia y Siria. El liderato de su sector le permitió acceder a la Categoría A, donde venció a Rusia en el primer encuentro.

La derrota ante Ghana dejó a México con un registro de seis victorias y una caída después de siete encuentros. El equipo africano, por su parte, conservó su paso perfecto y avanzó en la competencia tras resolver el enfrentamiento con tres goles de diferencia.

Ghana tomó ventaja desde los primeros minutos

El partido comenzó con un golpe para el Tricolor. Ghana abrió el marcador al minuto 3, luego de recuperar el balón en medio campo y construir un ataque por la banda izquierda que terminó en gol.

México respondió al minuto 10 mediante una anotación derivada de un tiro de esquina. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para frenar al conjunto africano, que encontró nuevamente la portería y se marchó al descanso con ventaja de 3-1.

En la segunda mitad, el equipo mexicano no logró revertir la diferencia. Aunque consiguió marcar su segundo tanto, Ghana aprovechó sus oportunidades frente al arco para completar el 5-2 definitivo y asegurar su avance en la competencia.

El resultado terminó con la racha ganadora del conjunto nacional, que había superado todos sus compromisos anteriores. Para Ghana, en cambio, significó mantener el pleno de triunfos después de siete partidos disputados.

El siguiente rival de la Selección Mexicana será Marruecos, que perdió por la mínima diferencia ante Paraguay este miércoles. El encuentro está programado para este jueves 29 de octubre a la 01:30 horas, tiempo del centro de México.

La competencia continuará hasta el cierre del campeonato

El formato del Mundial y Festival Sub-15 establece que los equipos continúen compitiendo hasta el último día del certamen. La Categoría A reúne a los mejores conjuntos de la primera ronda y su ganador se proclama campeón, mientras que las otras cinco categorías también definen posiciones finales entre sus participantes.

En los cuartos de final de la Categoría A, Ghana se enfrentará a Paraguay, que también ganó su respectivo encuentro. Ambos equipos buscarán mantener su condición de invictos y seguir en la pelea por el campeonato, mientras México tendrá la oportunidad de mejorar su posición final ante Marruecos.