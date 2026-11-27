México se ilusiona en el Mundial Sub-17 varonil. El técnico Jürgen Castañeda apela a la inteligencia para preparar el partido y buscar competir ante Argentina en el partido de los Dieciseisavos de final, que se jugará el próximo lunes.

“Inicia un torneo totalmente diferente. Hay que ser muy inteligentes para preparar el partido y buscar competir para ganar como siempre”, afirmó Jürgen Castañeda tras empatar 0-0 con Venezuela en el cierre de la Fase de Grupos.

En los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17, México se medirá a Argentina el próximo lunes Mexsport

México y Argentina se vuelven a ver las caras en un Mundial Sub-17. En la edición de 2025, el Tricolor eliminó a La Albiceleste al derrotarlos en penales 5-4. Para el técnico mexicano, el objetivo principal ya se dio.

“Primero lograr la clasificación, ya que lo hicimos de buena manera con cinco goles hechos y ninguno recibido, creo que el equipo se ve bien, se ve sólido. Hay un trabajo grande de todo el staff y cuerpo técnico detrás, entonces ahora es un equipo estable y el siguiente objetivo que es ganar la primera fase”, destacó.

México empató 0-0 con Venezuela este viernes 27 de noviembre de 2026, en el cierre de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Mexsport

Castañeda también subrayó el buen trabajo que se hace en general, no solo en lo defensivo sino en la primera línea de defensores que son los delanteros.

“Eso habla bien de todo el equipo en general y habla que es un equipo sólido, estructurado y eso es trabajo”, mencionó.

Asimismo, agradeció el apoyo de la afición y aseguró que defenderán al país desde el minuto 1 hasta el 90.

“Le agradecemos, que sentimos realmente mucho el aprecio y el apoyo, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a defender el país por medio de la forma que estamos jugando, del 1 hasta el 90”, señaló.