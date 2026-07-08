México perdió con Inglaterra, pero conquistó a más de 100 millones de espectadores en dos países

La Selección Mexicana fue eliminada del Mundial 2026 el pasado domingo, pero antes de despedirse dejó una huella que trasciende el resultado. El duelo frente a Inglaterra se convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos del año en Norteamérica, al reunir más de 100 millones de espectadores entre México y Estados Unidos, una cifra que confirma el poder de convocatoria del Tricolor como pocas selecciones en el planeta.

La derrota por 3-2 en el Estadio Ciudad de México puso fin al sueño mundialista de Javier Aguirre y marcó la despedida internacional de Guillermo Ochoa. Sin embargo, mientras las lágrimas recorrían la cancha, millones de hogares permanecían atentos frente al televisor a ambos lados del río Bravo.

En México, la transmisión alcanzó 58 millones de televidentes, de acuerdo con cifras de audiencia de las cadenas que emitieron el encuentro.

El Canal de Estrellas, Canal 5 y Canal 9 concentraron 28.3 millones de espectadores, mientras que la plataforma ViX sumó 7.5 millones. El resto de la audiencia se distribuyó entre otras ventanas de transmisión y plataformas digitales hasta alcanzar los 58 millones reportados.

En EU, el fenómeno fue igual de impresionante.

En Estados Unidos, el partido estableció una de las mayores audiencias para un encuentro de futbol. La transmisión en inglés por Fox registró 21.7 millones de espectadores, mientras que Telemundo, con su cobertura en español, alcanzó 23.1 millones, para un total superior a 44 millones de personas.

En conjunto, el encuentro superó los 100 millones de espectadores entre ambos países, una cifra reservada para los acontecimientos deportivos de mayor impacto internacional.

Las cadenas de televisión y los patrocinadores conocen desde hace años, ninguna otra selección mueve al mercado hispano de Norteamérica como México.

La comunidad mexicana que reside en Estados Unidos, estimada en más de 37 millones de personas entre inmigrantes y descendientes, convirtió el Mundial en una extensión de su identidad cultural. Cada partido del Tricolor fue seguido como un acontecimiento familiar, independientemente de la ciudad o el estado donde vivieran.

Ese arraigo explica por qué los encuentros de México suelen competir en audiencia con finales de ligas profesionales estadounidenses e incluso con algunos eventos tradicionales del calendario deportivo.

La pasión también quedó reflejada en los estadios. Durante todo el Mundial, miles de aficionados mexicanos protagonizaron invasiones pacíficas de color verde, blanco y rojo en ciudades como Houston, Los Ángeles, Seattle y Ciudad de México, convirtiendo cada partido en una especie de localía compartida.