México golea a Antigua y Barbuda; Inicia con victoria el Premundial Sub-20

México inició con el pie derecho el Campeonato de la Concacaf Sub-20. El ‘Mini Tri’ hizo una gran actuación ante Antigua y Barbuda y con goles de Hugo Camberos (12), Francisco Valenzuela (22) y Santiago Sandoval (47) ganó por 3-0.

El combinado nacional no tuvo ningún problema en superar a la Selección de Antigua y Barbuda, que ya al final del partido, se vio muy afectada por la altura de Puebla.

El primer gol del partido llegó gracias al tanto de Hugo Camberos. El extremo de Chivas entró al área y fue derribado por un defensor. El árbitro tuvo que ir a ver la jugada en el VAR y señaló penalti, el cual, el rojiblanco ejecutó de buena manera.

Hugo Camberos celebrando el primer gol de México en el Premundial Sub-20 Mexsport

Tan sólo 10 minutos después, Camberos sellaba su gran actuación con una asistencia. Le llegó el esférico dentro del área, se fue a línea de fondo y mandó una diagonal para que Francisco Valenzuela hiciera el segundo tanto.

Y para finalizar un primer tiempo de ensueño, Santiago Sandoval realizó el 3-0, tras una mala salida de Antigua y Barbuda, recuperación alta y el delantero rojiblanco mandó al fondo de la red.

Los jugadores de Chivas brillan con México Sub-20

Hasta 8 jugadores del Guadalajara fueron convocados con México en este Premundial Sub-20 y aunque fue el primer partido, los rojiblancos brillaron.

Los principales fueron Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes anotaron y jugaron de buena manera para sellar la victoria Tricolor.

Santiago Sandoval celebrando su gol con México MEXSPORT

En la portería, Liceaga mantuvo su arcó en cero. Pero hay que decir algo, en realidad nunca fue exigido.

Hernández y Orozco también se mostraron de buena manera en la defensa, mientras que Samir Inda, fue fundamental en el medio campo para el gran dinamismo que mostraron en los 90 minutos.

¿Cuál es el siguiente partido de México en el Premundial Sub-20?

Primeros tres puntos importantes de México en el Campeonato de la Concacaf Sub-20 para ponerse en el liderato del Grupo B. Su siguiente encuentro será el lunes 27 ante Costa Rica a las 20 horas en Puebla.