Las grandes atajadas de David Ospina, la 'bomba' de Atlante para el Apertura 2026
David Ospina puede ver sus primeros minutos con la playera del Atlante esta noche, por ello, te presentamos sus grandes atajadas a lo largo de su carrera
Por: Eduardo Cristobal Colin
Atlante ha concretado un fichaje de alto impacto en la Liga MX. David Ospina llegó como agente libre tras su paso por Atlético Nacional y será el guardián de los Potros de Hierro en su retorno a la máxima categoría.
Hoy, Ospina podría debutar ante América en una jornada 2 del Apertura 2026 que promete ser vibrante. Es por ello, que te presentamos un Top 5 de las grandes atajadas del portero colombiano.
David Ospina: Top 5 de sus grandes atajadas
David Ospina es reconocido como uno de los arqueros más consistentes y seguros de Sudamérica.
A pesar de sus 37 años, mantiene reflejos excepcionales, colocación impecable y una notable capacidad para jugar con los pies, lo que lo hace valioso en la salida desde atrás.
A continuación, las grandes actuaciones de David Ospina en su carrera:
- Contra Chelsea (Arsenal, Carabao Cup 2018)
En la Semifinal de ida en Stamford Bridge, Ospina fue una muralla. Atajó remates claros de Eden Hazard, Álvaro Morata, Victor Moses y Marcos Alonso, manteniendo el arco en cero en un duelo dominado por los Blues. Su actuación fue clave para que Arsenal avanzara posteriormente a la Final.
- Contra Lazio (Napoli, Serie A 2021)
En un partido donde Napoli goleaba, Ospina voló literalmente para sacar un potente remate de volea de Luis Alberto que se dirigía al ángulo. La atajada, a mano cambiada con reflejos felinos, fue catalogada como una de las mejores de su etapa italiana y evitó el descuento rival.
- Contra Udinese (Napoli, Serie A 2020)
Con el marcador 1-1, Ospina realizó una gran parada ante un remate cercano de Kevin Lasagna dentro del área, desviando el balón de manera espectacular y manteniendo vivo al Napoli, que terminó ganando 2-1 con un gol en los descuentos.
- Contra Argentina (Selección Colombia, Eliminatorias 2018)
En un duelo sin goles, Ospina brilló con múltiples intervenciones de alto nivel: una espectacular volada a un remate lejano de Exequiel Palacios, paradas ante Gonzalo Martínez y salidas precisas ante Icardi. Su seguridad bajo presión fue fundamental para el empate.
- Cuartos de final Copa América Centenario vs Perú (Selección Colombia, 2016)
En la tanda de penales tras un 0-0, Ospina ejecutó una atajada voladora clave que ayudó a Colombia a ganar 4-2 y avanzar a Semifinales (primera vez desde 2004). Sus intervenciones en esa fase del torneo fueron decisivas para el camino cafetero.