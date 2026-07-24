Las grandes atajadas de David Ospina, la 'bomba' de Atlante para el Apertura 2026

Atlante ha concretado un fichaje de alto impacto en la Liga MX. David Ospina llegó como agente libre tras su paso por Atlético Nacional y será el guardián de los Potros de Hierro en su retorno a la máxima categoría.

Hoy, Ospina podría debutar ante América en una jornada 2 del Apertura 2026 que promete ser vibrante. Es por ello, que te presentamos un Top 5 de las grandes atajadas del portero colombiano.

David Ospina estaría cerca de reforzar al Atlante Imagen creada con IA

David Ospina: Top 5 de sus grandes atajadas

David Ospina es reconocido como uno de los arqueros más consistentes y seguros de Sudamérica.

A pesar de sus 37 años, mantiene reflejos excepcionales, colocación impecable y una notable capacidad para jugar con los pies, lo que lo hace valioso en la salida desde atrás.

A continuación, las grandes actuaciones de David Ospina en su carrera: