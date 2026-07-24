¿De La Velada del Año a los Juegos Olímpicos? Gero Arias quiere estar en Los Ángeles 2028

La Velada del Año VI reunirá este sábado 25 de julio a creadores de contenido, streamers y artistas en una cartelera de combates de boxeo. Uno de los enfrentamientos que ha generado mayor expectativa es el que protagonizarán el argentino Gero Arias y el español Viruzz, considerado por muchos como el duelo de mayor nivel técnico de la función.

Debido a la experiencia que ambos han adquirido en este tipo de eventos, la organización autorizó que el combate se dispute sin careta, una excepción al reglamento habitual de La Velada del Año. En el resto de las peleas, los participantes deberán utilizar esta protección debido a que no son boxeadores profesionales y la medida busca reducir el riesgo de lesiones.

Durante el pesaje oficial, Gero Arias adelantó que, una vez concluido el combate, dará a conocer cuál será el siguiente paso de su carrera dentro del boxeo. Sin embargo, meses atrás ya había revelado cuál es el objetivo que persigue a largo plazo.

Gero Arias quiere competir en los Juegos Olímpicos

El creador de contenido argentino ya cuenta con experiencia en eventos de boxeo entre influencers. En diciembre de 2025 participó en Párense de Manos 3, donde derrotó a Tomás Mazza en la pelea estelar.

Ahora tendrá una nueva prueba frente a Viruzz en La Velada del Año VI, combate que también será una oportunidad para medir su evolución dentro del ring.

Durante la presentación oficial del evento, realizada en marzo, Viruzz propuso disputar la pelea bajo condiciones similares a las del boxeo olímpico. En ese contexto, Gero Arias aseguró que aceptaba la idea porque su meta es competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mi objetivo mayor es en 2028 ganar los Juegos Olímpicos y esto es un paso para conseguirlo

La declaración generó comentarios en redes sociales por la magnitud del reto. Después de las críticas, el argentino explicó que ese es el objetivo que se ha fijado y que, aunque no pueda alcanzarlo, quiere tener la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para intentarlo.

¿Quién es Gero Arias?

Gero Arias alcanzó popularidad en redes sociales durante 2024 gracias a un reto personal en el que realizó una dominada en barra por cada día transcurrido del año. El desafío concluyó con 366 dominadas el último día del calendario y fue completado frente al Obelisco de Buenos Aires ante decenas de personas.

Un año después dio el salto a los eventos de boxeo para creadores de contenido al participar en Párense de Manos 3, donde venció a Tomás Mazza en el combate principal.

Ese resultado llamó la atención de Ibai Llanos, quien lo invitó a formar parte de la cartelera de La Velada del Año VI. En esta ocasión, el argentino enfrentará al español Viruzz en uno de los combates con mayor expectativa del evento y, después de esa pelea, anunciará cuál será el camino que seguirá dentro del deporte con la mira puesta en Los Ángeles 2028.