México encabeza el desfile en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación de México fue la primera en desfilar durante la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con una representación integrada por 646 atletas, el país inició oficialmente su participación en la justa regional, en la que buscará mantenerse en la cima del medallero por tercera edición consecutiva.

México llega a Santo Domingo después de finalizar en el primer lugar del medallero en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. De repetir ese resultado, sumaría su decimocuarto liderato histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación mexicana ingresó al Estadio Olímpico Félix Sánchez al ritmo de la canción "Esto es México", tema que ganó popularidad durante la Copa del Mundo 2026 y que también fue utilizado por la Selección Mexicana.

Para el desfile inaugural, la tiradora deportiva Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Manuel Celaya fueron los encargados de portar la bandera nacional.

Juan Manuel Celaya y Gabriela Rodriguez con la bandera de México. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

México buscará un nuevo liderato en el medallero

La representación mexicana competirá con 646 atletas distribuidos en 40 disciplinas a lo largo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además de intentar conseguir un tercer campeonato consecutivo en el medallero, la delegación nacional tiene la posibilidad de superar las 2 mil 500 medallas totales obtenidas en la historia de la competencia. Esa cifra le permitiría mantenerse como el país con más preseas acumuladas en el certamen.

No obstante, el liderato histórico del medallero general continúa en manos de Cuba. Aunque México acumula 4 mil 252 medallas hasta el inicio de esta edición, la delegación cubana conserva el primer puesto gracias a un mayor número de medallas de oro.

La selección mexicana llega a Santo Domingo con deportistas que ya han competido en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y otras competencias internacionales, además de contar con atletas que han subido al podio en esos escenarios.

Entre ellos destacan la judoca Prisca Awiti, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024; Alejandra Valencia, doble medallista olímpica en tiro con arco; Yareli Acevedo, campeona mundial de ciclismo de pista; Uziel Muñoz, medallista en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025; y los clavadistas Osmar Olvera y Randal Willars, quienes también han conseguido medallas internacionales para México.

Más de 600 atletas integran la delegación de México en Santo Domingo 2026. Adrian Macias/Mexsport

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, con la participación de atletas de toda la región. La actividad del evento podrá seguirse a través de Imagen Televisión.