México se sacudió la presión de Camerún y pudo doblegarlos de manera contundente por 4-0, con lo que logró su pase a los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 varonil, a falta de un partido para que termine la Fase de Grupos en Doha, Qatar.

Un primer tiempo con oportunidades para ambas selecciones, donde México tuvo la más peligrosa, pero no la pudo concretar frente al arco.

Los primeros minutos del partido entre México y Camerún fueron muy disputados Mexsport

El Tricolor inició a la ofensiva al minuto 19. Alan Hernández tuvo una excelente incorporación por la banda y mandó una diagonal peligrosa, que remató Fernando Ruiz de manera incómoda.

Camerún respondió a los pocos minutos. Remate de William Gueke que desvió Álvaro Velázquez a tiro de esquina. Enseguida, cabezazo de Emmanuel Eone que iba a puerta y la defensa mexicana despejó el balón.

¡La jugada más peligrosa la tuvo México! Adán Sánchez desbordó por el sector derecho, mandó diagonal retrasada y Juan Martínez, solo y de frente al arco, mandó el esférico a un costado al minuto 28’.

Es la primera ocasión en que México le anota tres o más goles a un rival africano en un Mundial Sub-17 varonil Mexsport

Los dirigidos por Jürgen Castañeda le dieron otro susto a Camerún. Adán Sánchez quiso sorprender a Glory Kingue con un derechazo, pero el portero desvió el esférico al 36’.

MÉXICO VS CAMERÚN (SEGUNDO TIEMPO)

Para el segundo tiempo, el técnico mexicano hizo un triple cambio que le dio resultado. Iniciaron con otro ritmo y exigieron al portero de Camerún Glory Kingue en dos ocasiones, y en la tercera ya nada pudo hacer para evitar el gol del Tricolor. Miguel Rivera remató de volea tras un tiro de esquina para sacudir las redes al 50’.

Tras un mal despeje del portero, México recuperó el balón, llegaron al área rival Ulrick Kenfack se barrió y derribó a Adán Sánchez en el área. El cuerpo técnico de Camerún pidió la revisión en el video arbitraje y el fallo de penal fue favorable para México. Adán Sánchez cobró a la perfección el para marcar su segundo gol en el torneo al 57’.

Adán Sánchez marcó de penal para hacer su segundo gol en el Mundial Sub-17 varonil Mexsport

¡Se salvó México al 71’! Bassirou Nkoto, uno de los gemelos que tiene Camerún, quedó solo frente al arco, Marcelo Avalos salió de su área para achicar y le funcionó para atajar el remate del mediocampista

México 3 – 0 Camerún. Servicio por el costado derecho, Adán Sánchez remató de "taconcito" para que el balón se estrellara en el poste y en el rebote Gerson Gutiérrez mandó el balón al fondo al 74’.

México avanzó a los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, tras golear 4-0 a Camerún Mexsport

México 4 – 0 Camerún. Le repiten la dosis. Por la banda derecha, servicio al corazón del área, Adán Sánchez rozó el esférico y Gerson Gutiérrez empujó el balón para marcar su doblete.