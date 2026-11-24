México vs Camerún, En Vivo Mundial Sub-17
Detalles, imágenes y relato del partido entre México y Camerún del Grupo K del Mundial Sub-17, en el Aspire Zone, campo 5 de Doha, Qatar, martes 24 de noviembre de 2026
ESTADÍSTICAS DEL PRIMER TIEMPO:
- Remates totales: 5 (México) – 6 (Camerún).
- Remates a puerta: 2 – 2.
- Remates fallados: 3 – 1.
- Faltas recibidas: 8 – 2.
- Fueras de juego: 1 – 0.
¡Se terminó el primer tiempo!
Se agrega un minuto. El partido bajo de intensidad y la disputa del balón en medio campo se vuelve a intensifcar
¡¡¡Cerca México!!! Adán Sánchez quiso sorprender a Glory Kingue con un derechazo, pero el portero desvió el esférico
Camerún está siendo peligroso. Servicio al área y tras una serie de rebotes, uno de los gemelos de la selección africana no remató bien
En otro resultado del Grupo K:
- Venezuela 1 - 0 Rumania (Minuto 74)
¡¡¡La jugada más peligrosa la tuvo México!!! Adán Sánchez desbordó por el sector derecho, mandó diagonal retrasada y Juan Martínez, solo y de frente al arco, mandó el esférico a un costado
¡¡¡Uyyyyy!!! Cabezazo de Emmanuel Eone que iba a puerta y la defensa mexicana despejó el balón
¡Susto para México! Remate William Gueke que desvió Álvaro Velázquez a tiro de esquina
Jürgen Castañeda pidió la revisión de la jugada por un posible contacto, pero no se marcó penal
¡¡¡Cerca México!!! Alan Hernández tuvo una excelente incorporación por la banda y mandó una diagonal peligrosa que remató Fernando Ruiz
La marcación de Camerún es impecable; el 1-1 lo están ganando
México ejerce presión alta; Camerún circula bien el esférico
Camerún recupera el balón en medio campo y trata de realizar sus jugadas por las bandas
¡¡¡Inicia el partido!!!
- Técnicos: Jürgen Castañeda (México) y Thomas Libiih (Camerún)
- Jugadores a seguir: Adán Sánchez (México) y Karel Krys (Camerún).
Camerún tiene entre sus filas a los gemelos Douka y Bassirou Nkoto, futbolistas de las categorías menores del Manchester United
El Tricolor marcha en segundo lugar con 3 puntos, sólo por debajo de Venezuela que tiene las mismas unidades
México disputa su segundo partido del Mundial, después de vencer 1-0 a Rumania, con un golazo de Adán Sánchez
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre México y Camerún, del Mundial Sub 17!