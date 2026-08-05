México brilla en Tiro Deportivo con dos oros en Centroamericanos

México sigue con su cosecha de oros en la jornada de este miércoles 5 de agosto de 2026. El Tiro Deportivo sumó dos preseas doradas y un bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la final de la prueba femenil pistola 25 metros, México consiguió dos medallas, una de oro y una de bronce. Elba Vega se proclamó monarca con una puntuación de 30, mientras su compatriota Andrea Ibarra se quedó con el tercer lugar con 24.

Elba Vega ganó la medalla de oro y Andrea Ibarra la de bronce en la prueba femenil pistola 25 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

La medalla de plata fue para la representante de Venezuela, Nicole Saavedra, con 25 puntos. La también mexicana Alejandra Zavala finalizó quinta.

Por su parte, el equipo de México de Tiro Deportivo en la prueba Rifle de Aire 10 metros, conformado por Edson Ramírez, Carlos Quezada y Hugo González, se llevaron la medalla de oro con un total de 1,867.8. La presea de plata fue para Guatemala y el bronce para Cuba.

El equipo de México de Tiro Deportivo en la prueba Rifle de Aire 10 metros Mexsport

¿CUÁNTAS MEDALLAS LLEVA MÉXICO EN EL TIRO DEPORTIVO DE CENTROAMERICANOS?

- 21 en total: 9 de oro, 5 de plata y 7 bronces.

El jueves 6 cerrarán se repartirán las últimas medallas en el Tiro Deportivo, con pruebas que incluyen equipos mixtos.