Mexicanas sufren Tercera Ronda de pesadilla en Mayakoba 2026

En la Tercera Ronda del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, Gaby López e Isabella Fierro contaron con un día de pesadilla en el campo de El Camaleón, mismo en el que Nelly Korda se mantiene encabezando.

La actividad azteca arrancó el día con Isabella Fierro sufriendo un par de bogey’s consecutivos, sin embargo, un par de birdie’s hacían soñar a la nacida en Yucatán con enmendar el camino y escalar un par de posiciones en la clasificación, solo que un doble bogey en el Hoyo 16 sepultó sus esperanzas.

Este campo te puede retar de distintas maneras. En el Camaleón tienes que asimilar que va a haber errores, hicimos un gran trabajo mi caddie y yo y me quedo contenta pero sentimental porque Mayakoba se acaba y es el único torneo en México del año”.

Por su parte, Gaby López pasó su peor momento del fin de semana en Mayakoba 2026 hilando 6 bogey’s, cayendo posiciones en la tabla y complicando su sitio para culminar el fin de semana entre los primeros sitios.

No me voy a rendir. Siempre he dicho que la calma paga a pesar de los malos golpes. A seguir luchando, esto no es un maratón y el torneo no acaba hasta el hoyo 72. Esa actitud es de luchar y estar echada para adelante”.

Gaby López cayó posiciones en Mayakoba 2026 tras la Tercera Ronda; se mantiene en el Top 10. .

Con +3 este día, Gaby López cuenta con un registro total de -2 que la deja en el sitio 10º del torneo celebrado en el campo de El Camaleón, mientras que Isabella Fierro es 50º con +3; sobre el final de la actividad correspondiente a la Tercera Ronda, la número uno del mundo -Nelly Korda- se mantiene en el puesto de honor con -14, siendo perseguida de cerca por la tailandesa Arpichaya Yubol (-11) y la cima Yu Liu (-10).

La cuarta y última ronda se disputará este domingo 3 de mayo desde temprana hora, donde solamente una actuación que roce lo milagroso, devolverá a Gaby López a los primeros puestos y hará escalar a Isabella Fierro hasta el Top 30.

Nelly Korda busca conquistar un título más en la LPGA y conquistar 'El Camaleón' en Mayakoba 2026. .

BFG