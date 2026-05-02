¡Euforia total! Aficionados celebraron un anuncio del Sheffield Wednesday

Un momento épico vivieron los aficionados del Sheffield Wednesday, al celebrar la anulación de puntos que les habían impuesto por sus problemas económicos. Ello se debió a la compra del club por parte del empresario estadunidense David Storch, con lo que les permite afrontar un inicio diferente en la League One.

La nueva directiva se presentó en el partido que ganó el Sheffield Wednesday por 2-1 sobre Albion para cerrar la campaña. Tras un discurso, compartieron la noticia a través de la pantalla del estadio.

La cuenta regresiva apuntó al -15 hasta llegar al 0, con lo que los aficionados celebraron con gritos y aplausos.

Además de la sanción que recibió el club en el pasado, se sumó el castigo por tres años sobre su antiguo dueño, Dejphon Chansiri, quien se fue del club al declararlo insolvente. A partir de ahí, el Consejo de Administración analizó las ofertas que estuvieron sobre la mesa.

De esta forma, el consorcio Arise Capital Partners se hizo del equipo e inicia una reconstrucción sin la penalización deportiva para la temporada 2026-2027.

El Sheffield Wednesday fue uno de los tres equipos que descendieron a la League One (tercera categoría), junto al Oxford y Leicester City.