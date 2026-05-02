Max Verstappen "ve la luz al final del túnel" tras calificar segundo en Miami

Las actualizaciones llegaron al Red Bull RB22 y, al menos en la calificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, han funcionado, lo cual dejó a Max Verstappen con gran optimismo rumbo a este domingo.

El holandés, quien había sido muy crítico respecto al mal rendimiento de su monoplaza en las tres primeras fechas del Mundial 2026 junto con las nuevas reglas técnicas, arrancará en segundo lugar el día de mañana, acabando a poco menos de dos décimas de Kimi Antonelli en la calificación.

Haber aprovechado el descanso de más de un mes ayudó a la causa de Red Bull, en el sentido de desarrollar el auto para que éste tuviera más satisfecho al tetracampeón mundial, además de que el paquete de mejoras llevado a Miami se ha adaptado de manera correcta.

El auto no ha rendido bien en las carreras anteriores, pero además, personalmente, nunca me sentí cómodo con su configuración”, explicó Verstappen tras la calificación.

En las últimas semanas, el equipo ha estado trabajando a tope para mejorar el auto y hacerme sentir más cómodo con muchos aspectos, y la verdad es que ha dado sus frutos”.

Ahora siento que tengo más control del coche, así que puedo apretar un poco más; las mejoras están funcionando. Estar en la primera fila es mucho mejor de lo que esperaba este fin de semana".

A pesar de finalizar quinto en la Sprint, Verstappen explicó que el desempeño de su monoplaza fue mejor durante esa competencia, al tener más estabilidad mientras perseguía a un grupo de autos. Además, la estabilidad del coche a una sola vuelta mejoró drásticamente.

Por lo pronto, su objetivo inmediato será revertir la mala racha de arranques que ha protagonizado en esta parte inicial de campaña.

Empecemos por un buen comienzo. No he tenido muchos este año, así que intentaremos mejorarlo, sin duda, y veremos lo que el clima haga mañana", afirmó.

Pero ya estoy muy contento con nuestra situación. Desde aquí, se vislumbra una luz al final del túnel y podemos seguir adelante para intentar recortar aún más la diferencia".

Red Bull tuvo a sus dos coches en la Q3 de este sábado, aunque Isack Hadjar fue noveno en el resultado, ocho décimas por detrás de Verstappen.