¡Impactante pelotazo en la cabeza! Samaniego rompe el casco de Walker tras recibir el golpe

Christian Walker fue alcanzado por una recta del pitcher Tyaler Samaniego a 93 millas por hora (150 kilómetros por hora) en el partido entre los Houston Astros ante los Boston Red Sox. Afortunadamente el pelotero de Houston únicamente quedó aturdido, pues el impacto se lo llevó de lleno su casco, que se rompió con el lanzamiento.

Walker mostró reflejos para alcanzar a quitar la cabeza, pero la pelota lo tocó, quitándole la protección en la cabeza que quedó en el diamante en dos partes. El primera base de los Astros se dirigió al vestuario para recibir atención médica, aunque salió por su propio pie y sin alguna herida que se distinguiera mientras se dirigía a su dogout.

Los cascos de bateo en la MLB están diseñados con materiales resistentes para absorber impactos de alta velocidad. Un lanzamiento de 93 mph genera una fuerza significativa que puede dañar el equipo protector, como ocurrió en este caso.

Momentos de pelotazos en la cabeza suelen activar protocolos médicos de la liga. Los umpires y el cuerpo médico evalúan de inmediato al jugador para descartar conmociones u otras lesiones. En este episodio, la acción no escaló a mayores incidentes entre ambos equipos, aunque generó reacciones en el dugout.

Tyler Samaniego, relevista de los Red Sox, ha mostrado velocidad en sus lanzamientos. El incidente resalta los riesgos inherentes del beisbol de las Grandes Ligas, donde los pitchers compiten con velocidades que superan las 90 mph de forma habitual.

Antecedentes

Incidentes similares han ocurrido en la historia de la MLB, donde pelotazos en la cabeza han causado lesiones graves o han obligado a cambios en el equipo. Los cascos modernos incluyen mejoras en protección, pero no eliminan por completo el riesgo.