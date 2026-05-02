Bruno Marioni respalda a Efraín Juárez y ve a Pumas listo para pelear el título

Los Pumas de la UNAM llegan a la Liguilla con el respaldo de una de sus voces más autorizadas. Bruno Marioni, referente histórico del club, reconoció el trabajo que ha realizado Efraín Juárez al frente del equipo, al que colocó como un serio aspirante al título tras conquistar el liderato del torneo.

El exdelantero argentino destacó que el sello del entrenador es evidente en cada partido, tanto en el funcionamiento colectivo como en el crecimiento individual de los futbolistas. Para Marioni, el principal mérito de Juárez ha sido potenciar las cualidades del plantel y construir una identidad clara dentro del campo.

Evidentemente Efraín tiene claro qué quiere para su equipo, qué quiere para sus jugadores. Ha logrado sacarle un potencial muy grande a sus jugadores. Entonces creo yo que es un equipo que se nota que está muy bien trabajado”, expresó.

Se debe indudablemente a que el tiempo le ha permitido a Efraín permear su metodología, sus formas con el plantel y, por lo que escucho a los jugadores, es un entrenador que les gusta y con el que se sienten identificados”, añadió, subrayando la conexión que existe entre el técnico y el grupo.

Marioni también reveló que su opinión fue considerada por la directiva universitaria en los momentos más complicados del proceso de Juárez, cuando los resultados no acompañaban al equipo. En ese contexto, el argentino recomendó paciencia, una decisión que hoy parece haber rendido frutos.

“Cuando llega a Pumas, en alguna oportunidad me consultan la opinión sobre él, porque las cosas no se estaban dando al principio. Yo digo que hay que tener paciencia muchas veces, hay que dar tiempo. No en todos los lugares los resultados se dan luego luego”, explicó.

Con el equipo instalado como uno de los favoritos en la fase final, Marioni no ocultó su ilusión de ver a los Pumas levantar el título y terminar con una sequía de 15 años sin campeonato. Además, resaltó que el perfil de Juárez encaja perfectamente con la identidad del club.

“Ojalá que se dé, porque además Efraín es canterano, tiene toda la esencia, lo ha vivido y ha luchado para jugar en Primera División. Ha jugado, ha sido transferido y ha regresado al club”, apuntó.

Para el exgoleador, que un técnico con ese recorrido logre el campeonato representaría algo más que un título, sería una confirmación del proyecto y de las formas que distinguen a la institución universitaria.

“Sería muy bueno para la institución, para las formas, que sea esta oportunidad la que se dé para ser campeón”, sentenció.