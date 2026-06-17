Messi generó polémica por su entrada: ‘una jugada violenta’, ‘era roja’

Lionel Messi generó una ola de reacciones por la entrada que hizo durante el partido entre Argentina y Argelia del Mundial, que no generó ni una tarjeta, por lo que varios comentaristas y exjugadores opinaron del tema, donde para algunos era tarjeta roja, otros amarilla y para algunos ni era falta. Lo cierto es que fue la noche del argentino con el hat-trick que hizo, lo que le permitió llegar a 16 goles en Mundiales e igualar la marca del alemán Miroslav Klose.

Para ti, ¿la entrada polémica que hizo Lionel Messi era para? Tarjeta roja Amarilla Solo era falta Votar TOTAL:

La polémica se dio al minuto 31, después de que Messi abrió el marcador. El jugador del Inter de Miami disputó el balón con el defensor Aissa Mandi y en el forcejeó impactó la zona de la pantorrilla derecha del argelino.

LAS REACCIONES POR LA POLÉMICA ENTRADA DE MESSI:

José Ramón Fernández: “Era roja, una jugada violenta de Messi. A lo mejor no llega con tal potencia, pero llega por atrás al jugador, con la ‘plancha’, es roja, el árbitro ni siquiera voltea al VAR, ni siquiera marca nada. Mínimo hubiera ido al VAR y decir: ‘bueno, es amarilla’. Era roja directa.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti: “Roja. Naturalmente son tan hombres y no hacen tanto tango, pero no necesita hacer tanto tango para que sea roja”.

Lionel Messi inició de titular para convertirse en el primer jugador en disputar seis Mundiales AFP

Eduardo Aguirre del Chiringuito: “Todos vimos como Argentina ganó el Mundial pasado, con siete penales en siete partidos. Es que le tienen que echar. Si es cualquiera de los otros 21 jugadores que están en el campo y no se llama Messi, lo echan. Es roja. Siempre tiene ahí una ayudadita, que no le hace falta”.

Javier Alarcón: “A cualquier mortal le sacan la roja y aquí hay una inmunidad que tiene que ver, quizás, con el prestigio, la reputación y lo que implica la presencia”.

Mario Carrillo: “Que bueno que no marcaron nada. Para mí amarilla, está atrabancado, cayó, apoyó, pero nunca pone la intención, él nunca pone una plancha.

Pascal Beltrán del Río: “No ha nacido el árbitro que le saque tarjeta roja a Messi en un Mundial”.

José Luis Sánchez, periodista de El Chiringuito: “Lo que hace Messi es extraordinario, un hat-trick en una Copa del Mundo es extraordinario. La realidad es que Messi tiene que ser expulsado después de su primer gol, que le anulan otro. No estoy hablando del Messi futbolístico. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Lionel Messi, hubiera sido expulsado. Todos sabemos que esta entrada es roja”.

Un año después de su primer gol en un Mundial, Messi marco un triplete e igualó el récord de máximo goleador de los Mundiales del alemán Miroslav Klose, con 16 AFP

Arturo Brizio: “Hace una entrada con fuerza desmedida, con el balón a metro y medio, arriba del tobillo y por detrás, poniendo en serio riesgo la integridad física de su oponente. Esto, en buen castellano, se llama tarjeta roja”.

Thierry Henry: “He visto a mucha gente decir que debió haber sido tarjeta roja, pero para mí, la intención es muy importante al analizar estas situaciones correctamente. Al volver a verlo, se aprecia claramente que Lionel Messi está concentrado en el balón e intentando realizar una jugada, sin intención de lesionar a nadie. Sí, hay contacto. Sí, se ve feo. Pero no todos los contactos fuertes son tarjeta roja”.