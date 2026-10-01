Messi y Cristiano: ¿Qué otros futbolistas son dueños de equipos de futbol?

Cada vez más futbolistas toman la decisión de revertir parte de sus roles y pasar de las canchas a los despachos, como Lionel Messi, quien amplió aún más su presencia en el futbol español con la compra del 100% Club Deportivo Eldense, y se sumó a una lista de jugadores en activo que son propietarios de equipos.

Los clubes representan una ventana de negocio cada vez más atractiva para los futbolistas, quienes han comenzado a mirar más allá de los ingresos que generan dentro de la cancha. Invertir en equipos es una tendencia que les permite intervenir directamente en una industria que mueve grandes cantidades de dinero. A través de venta de boletos, derechos comerciales y de transmisión, así como en patrocinadores, entre otros.

Es por esto que en los últimos años varias figuras han optado por adquirir participaciones mayoritarias o minoritarias en clubes de distintos países y categorías, convirtiendo su experiencia y reconocimiento dentro del futbol en parte de sus proyectos empresariales para aumentar su patrimonio a mediano y largo plazo.

¿Qué jugadores son dueños de equipos?

Cristiano Ronaldo: El astro portugués es dueño del 25% del UD Almería, equipo de la segunda división española; se convirtió en accionista del mismo el 26 de febrero del presente año.

Foto: Instagram cristiano CR7 es dueño del 25% del UD Almería

Kylian Mbappé: El jugador del Real Madrid es dueño del 80% del SM Caen, club que pertenece a la tercera división de Francia; el jugador adquirió su parte el 30 de julio de 2024.

Kylian Mbappé es dueño del 80% del SM Caen REUTERS

Vinicius JR: El futbolista brasileño también decidió incursionar en la propiedad de clubes a través del FC Alverca. En febrero de 2025 se integró al grupo de inversionistas que tomó el control de aproximadamente 70-80% de la institución portuguesa.

Vinicus es propietario del FC Alverca Reuters

Luka Modrić: Mientras mantiene su trayectoria futbolística también comenzó a construir un papel dentro de la industria desde los despachos, ya que el 14 de abril de 2025, el croata se incorporó como accionista minoritario del Swansea City, equipo que actualmente es líder de la segunda división de Inglaterra.

Luka Modrić tiene acciones en el Swansea City. @acmilan

¿Quién ha sido el exfutbolista más exitoso en este rubro?

David Beckham ha sido el exfutbolista que incursionó en la compra de clubes más exitoso en la historia, ya que cuando aún era jugador del LA Galaxy aprovechó una cláusula específica de su contrato que le otorgaba la posibilidad de comprar a futuro una franquicia de expansión en la MLS por 25 millones de dólares. Años después, se dio el nacimiento del Inter Miami.