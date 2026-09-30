¡Doctor Lionel Messi! El astro argentino recibirá el Honoris Causa por la UBA

Lionel Messi recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Superior aprobó la distinción por unanimidad y la entrega está prevista para el martes 6 de octubre, en la previa de su partido de despedida con la Selección Argentina ante Benín.

La casa de estudios no apunta solo a su palmarés. En los fundamentos se subraya que su trayectoria es un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la camiseta nacional.

Messi ganó con Argentina la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en el Mundial 2026.

La camiseta que utilzará Messi en su partido de despedida con Argentina ya está a la venta en México X: @adidasfootball

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, lo definió como embajador de la cultura popular y de la identidad argentina; el vicerrector Emiliano Yacobitti dijo que el homenaje “trasciende su carrera futbolística” y se ofrece en nombre de toda la sociedad.

¿Qué es el Doctor Honoris Causa?

El Doctor Honoris Causa (en latín “por causa de honor”) es el máximo título honorífico que una universidad puede otorgar. No se obtiene con una tesis ni con un plan de estudios: se concede a una persona cuya obra, trayectoria o impacto público se considera de valor excepcional para la sociedad.

En la UBA lo decide el Consejo Superior y suele reservarse a figuras de la ciencia, la cultura, las letras o la vida pública. El diploma no habilita a ejercer una profesión ni equivale a un doctorado académico.

En el caso de Messi, la UBA destaca tanto los títulos con la Selección como la forma en que representó a Argentina.

Ese tipo de distinción también llegó a otros deportistas, aunque casi nunca en la UBA, más habituada a homenajear a científicos y artistas.

Rafael Nadal, por ejemplo, fue investido Honoris Causa por la Universidad Europea de Madrid y por la Universidad de Salamanca, en reconocimiento a su carrera y a los valores asociados a su figura.

Con Messi, la universidad pública más prestigiosa de Argentina coloca a un futbolista en esa lista y cierra, en clave académica, el ciclo del capitán con la Albiceleste.