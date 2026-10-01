Video: “Revive” Troy Parrott obra de arte de Maradona en el Irlanda-Austria

Un juego entre las selecciones de Irlanda y Austria correspondiente a la UEFA Nations League que pudo pasar desapercibido como un simple empate 2-2, Troy Parrott hizo que se habla del partido en todo el mundo.

Cuando el duelo apenas estaba por registrar 12 minutos de actividad, la estrella irlandesa recibió el balón en el centro del campo y encaró a la zaga visitante. En una acción digna de enmarcar, el atacante dejó en el camino a su primer marcador Philipp Lienhart con un caño espectacular, recortó con un enganche letal a un segundo defensor David Affengruber dentro del área y definió con frialdad al poste lejano ante la salida del arquero Florian Wiegele. El Estadio Aviva se vino abajo ante un gol sumamente vistoso.

No fue el único tanto para el jugador del AZ Alkmaar, quien por cierto comparte vestidor con el defensa mexicano Mateo Chávez, quien se encuentra concentrado con la Selección Nacional de México para encarar los duelos de la fecha FIFA en Estados Unidos.

Pero el partido de ensueño aún no terminaba para Parrott. Justo antes del descanso, tras una falta cometida sobre Ryan Manning en el área chica, Parrott asumió la responsabilidad desde los once pasos. Engañó por completo al guardameta y definió pegado al poste para mandar a Irlanda al vestidor con una cómoda ventaja de dos goles.

El duelo concluyó con un 2-2 entre la República de Irlanda y Austria, en la tercera jornada del Grupo G de la Liga B, pero dejando una jugada que marcará un duelo que pudo pasar desapercibido en el futbol mundial.

La magia de Maradona

El redes sociales, varios usuarios compararon el gol de Troy Parrott con el del argentino Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, calificado como el gol del siglo.

El Diego -en la fase de Cuartos de Final- hizo una obra de arte en el duelo ante Inglaterra. Avanzó con balón controlado pegado a la banda para abrirse camino. Dejó en el camino a Reid, Beardsley, Butcher y Fenwick.

Tanto Parrott como Maradona concluyeron su obra de arte con una definición cruzada y precisa, imposible para el guardameta.