Mundial 2026: De la pintura al área, la desconocida historia de Lautaro Martínez con el basquetbol

El autor del gol definitivo de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026 pudo tener su destino en el basquetbol. Para entender la relación de Lautaro Martínez con el deporte ráfaga, hay que viajar a su ciudad natal. El atacante nació en Bahía Blanca, una localidad declarada oficialmente como la capital del basquetbol argentino y cuna de leyendas históricas como Manu Ginóbili.

Durante su infancia y parte de su adolescencia, el delantero del Inter de Milán combinaba sus entrenamientos en el club de fútbol Liniers con las prácticas de básquetbol en el club Estudiantes de Bahía Blanca. Quienes lo vieron jugar en su etapa formativa aseguran que se destacaba como un movedor de pelota rápido, aguerrido y con una gran visión de juego.

No fue sino hasta los 15 años cuando el Toro tuvo que tomar la decisión de elegir un solo deporte. El futbol ganó, pero el balón naranja dejó una huella imborrable en su mentalidad competitiva y en su potencia física.

Los Martínez, una pasión dividida entre el futbol y el basquetbol. Especial

¿De qué equipo de la NBA es aficionado Lautaro Martínez?

Una foto del delantero posando con la camiseta número 10 de Los Angeles Lakers encendió las dudas en las redes sociales. Sin embargo, la realidad es muy diferente: el futbolista recibió esa indumentaria como un regalo personalizado de la franquicia angelina, pero su corazón pertenece a otro equipo.

Lautaro, con el jersey de los Lakers. Cortesía: NBA México

El atacante ha confesado públicamente que es un fiel seguidor de los Guerreros de Golden State por una razón que tiene nombre y apellido: Stephen Curry. El futbolista aprovecha los viajes, las concentraciones con la Scaloneta y sus tiempos libres en Italia para seguir los partidos de la estrella estadunidense, a quien considera su máximo ídolo deportivo fuera del futbol.

Su hermano Jano, el legado del basquetbol en la familia

Aunque el jugador del Inter de Milán cambió de rumbo, el apellido Martínez sigue muy vigente en las canchas argentinas. Su hermano menor, Jano Martínez, es un talentoso basquetbolista profesional.

Jano se desempeña como base en la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) de Argentina, defendiendo la camiseta de Ferro Carril Oeste. Lautaro es el fanático número uno de su hermano y, a pesar de la distancia y la diferencia horaria con Europa, se las ingenia para ver y apoyar cada uno de sus partidos.

Jano Martínez, hermano de Lautaro, referente de la quinteta de Ferro. Especial

El talento intacto con el balón naranja

En varios videos virales compartidos por la cuenta oficial de la Selección Argentina se ha visto al Toro desafiando a sus compañeros de equipo a lanzar tiros libres o triples durante los momentos de recreación. Su mecánica de tiro y su efectividad demuestran que, a pesar de los años en el futbol de élite, el instinto de basquetbolista sigue completamente intacto.