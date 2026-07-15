¿FIFA castigará a Argentina? La sanción que podría recibir por exhibir la bandera de Las Malvinas

La remontada sobre Inglaterra colocó a Argentina a un triunfo de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva. Sin embargo, el festejo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta abrió otro frente que ahora podría trasladarse a los escritorios de la FIFA.

Minutos después del silbatazo final, el mediocampista Giovani Lo Celso apareció sobre el césped con una pancarta que llevaba la leyenda "Las Malvinas son Argentinas". El mensaje fue sostenido junto con el defensor Nicolás Otamendi antes de ser extendido frente a las cámaras de televisión que transmitían la celebración a millones de personas.

Durante las horas previas al partido las autoridades habían prohibido el ingreso de banderas y pancartas relacionadas con las Islas Malvinas para evitar que la histórica disputa territorial entre Argentina y Reino Unido se trasladara a las tribunas.

La imagen que la seguridad logró impedir entre los aficionados terminó apareciendo en el centro del campo, protagonizada por los propios jugadores.

¿Qué dice el reglamento de FIFA?

Aunque la FIFA todavía no ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario, el reglamento contempla sanciones cuando considera que durante una competencia oficial se realizan manifestaciones de carácter político.

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las Reglas de Juego, establece que los jugadores no pueden portar ni exhibir mensajes, declaraciones o imágenes de naturaleza política, religiosa o personal.

El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales", se puede leer en el código de ética.

La propia norma añade que, en caso de incumplimiento, el jugador y/o el equipo podrán ser sancionados por el organizador de la competencia, la federación correspondiente o la FIFA.

La manta habría sido proporcionada por aficionados que la lograron ingresar al estadio. AFP

Además, el Código de Conducta para los Estadios de la FIFA considera como material prohibido cualquier pancarta, bandera o símbolo de naturaleza política que pueda utilizarse durante un encuentro oficial.

¿A qué sanciones se expone Argentina?

Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide abrir un expediente, las consecuencias pueden variar según la interpretación que haga del incidente.

La sanción considerada más probable sería una multa económica a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por incumplimiento de las normas de la competencia.

En un segundo escenario, FIFA también podría actuar directamente sobre los futbolistas involucrados mediante una advertencia formal o una multa individual si concluye que participaron en una manifestación política durante un evento oficial.

La suspensión deportiva aparece como una posibilidad prevista dentro del marco disciplinario, aunque suele reservarse para conductas consideradas especialmente graves o reincidentes.

La zona gris del caso

El debate jurídico gira alrededor de una pregunta que FIFA deberá responder antes de tomar cualquier decisión.

¿La pancarta constituye un mensaje político o una expresión de identidad nacional?

Para Argentina, las Islas Malvinas forman parte de un reclamo soberano reconocido por su Constitución y por una política de Estado sostenida durante décadas.

Sin embargo, para FIFA el contexto es distinto. La organización ha defendido históricamente el principio de neutralidad política dentro de sus competiciones y ha sancionado en distintas ocasiones la exhibición de mensajes considerados ajenos al ámbito deportivo.

La dificultad radica en que no existe un precedente idéntico dentro de una Copa del Mundo en el que una selección celebre una victoria mostrando una reivindicación territorial inmediatamente después del partido.

Gran parte de la población argentina mantiene una fuerte rivalidad con los ingleses por la guerra de Las Malvinas AFP

Un antecedente reciente fortalece la postura de FIFA

La organización ha demostrado en los últimos años que mantiene una política estricta sobre símbolos políticos durante sus torneos.

En junio, un tribunal de Los Ángeles confirmó la decisión de la FIFA de impedir el ingreso de banderas del Irán prerrevolucionario durante el Mundial, al considerar válida la aplicación de su reglamento interno sobre material político dentro de los estadios.

Ese antecedente podría convertirse en un elemento de referencia si el organismo decide analizar la celebración protagonizada por los jugadores argentinos. Todo dependerá del informe arbitral

Hasta el momento, FIFA no ha informado si abrirá una investigación formal.

El siguiente paso dependerá de los reportes elaborados por el árbitro, el comisario del partido y los delegados de la competición, además del análisis de las imágenes oficiales de la transmisión.

Mientras Argentina prepara la final frente a España en Nueva York, la celebración que selló su pase al partido por el título podría convertirse también en el primer expediente disciplinario que enfrenta la Albiceleste en el Mundial 2026.