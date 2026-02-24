Messi responde a video de Christian Martinoli y Luis García: "ojalá nos los crucemos esta vez"

La rivalidad volvió a encenderse, pero esta vez entre risas y micrófonos. En el podcast "Miro de Atrás", conducido por el arquero de los Tigres, Nahuel Guzmán, quien tuvo como invitado a Lionel Messi, el guardameta le mostró un video de Christian Martinoli y Luis García, donde le lanzan una pregunta tan directa como picante: “¿Por qué Argentina siempre se chinga a México en el futbol?”.

En el video, Martinoli y García le explican el famoso verbo mexicano: “Tiene que ver con el verbo chingar. Es un verbo muy mexicano que tiene 50 distintos tipos de significado, pero estrictamente en uno, para que nos entiendas, es porque desde el 2004 en aquella Copa América de Perú, con gol de Ramoncito Morales, ¿por qué desde entonces el equipo argentino siempre nos chinga a México? Y nos chinga más en los Mundiales, es una duda real mi Leo”.

Lejos de esquivar la broma, Messi respondió con serenidad y memoria futbolera. “Nos cruzamos mucho y en las competiciones importantes, partidos de mata mata. Después México tuvo una posibilidad más en el grupo (en el Mundial de 2022 ante Arabia Saudita) pero bueno ahora se viene una linda oportunidad para ustedes, para Estados Unidos. Jugar de local para bien o para mal influye, pero ojalá nos los crucemos esta vez y nos miremos otra vez con la gente de México”, declaró Messi.

Messi, campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina Podcast: Miro de Atrás

El argentino también recordó el peso emocional de ciertos duelos. “Sufrí más ese partido (México vs Argentina Qatar 2022) que el de 2006 (Mundial de Alemania), lo veía de otra manera, la obligación era otra. Si no ganamos contra México (en el Mundial de 2022) , prácticamente estábamos eliminados. México es una selección que tiene mucha posición de la pelota y le gusta jugar. Pero nosotros teníamos el miedo de perder”.

Entre bromas, historia y respeto, Messi dejó claro que la hegemonía albiceleste no ha sido casualidad, pero tampoco sencilla.