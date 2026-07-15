Lewandowski revela por qué aceptó ir a la MLS: "No me imaginaba en otro club que no fuera Barcelona"

Robert Lewandowski inició oficialmente una nueva etapa en su carrera. El delantero polaco fue presentado como nuevo jugador del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), poniendo fin a su ciclo en el futbol europeo después de convertirse en una de las figuras del FC Barcelona.

Durante su presentación, el atacante de 37 años explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del club estadounidense. Más allá del reto deportivo, Lewandowski aseguró que la decisión también estuvo relacionada con un cambio de vida para él y su familia. Además, dejó claro que nunca contempló continuar su carrera en otro equipo de Europa después de su paso por el conjunto blaugrana.

Lewandowski cerró su etapa con el FC Barcelona. Reuters

"No me imaginaba en otro club que no fuera el Barcelona": Lewandowski

En conferencia de prensa, Robert Lewandowski reconoció que su salida del Barcelona solo tenía sentido si era para comenzar una experiencia fuera del futbol europeo.

No me imaginaba en otro club que no fuera el Barcelona, por eso sabemos que el siguiente paso será fuera de Europa. Y claro que no es fácil para nosotros mudarnos de Europa a Estados Unidos, pero por otro lado estamos muy emocionados. Es como si nuestra vida estuviera cambiando, pero es una experiencia nueva. Y espero que para mí, para mi familia, sea un nuevo capítulo, un capítulo bonito y hermoso en nuestras vidas.

El delantero recordó que, antes de tomar la decisión, buscó referencias de personas cercanas que ya conocían la MLS. Entre ellas estuvieron Bastian Schweinsteiger, quien jugó con el Chicago Fire, y Thomas Müller, actual futbolista de los Vancouver Whitecaps.

Cuando empecé a preguntar no solo sobre la MLS, sino también sobre la ciudad y cómo es el club, me dijeron que es increíble. Y también sobre la vida, no solo como club para el entrenamiento, sino también para la familia es increíble

Lewandowski también dejó claro que llega con objetivos deportivos y no únicamente para cerrar su carrera en Estados Unidos.

Tenemos que trabajar duro, mi objetivo es ganar títulos, marcar goles, hacer un buen trabajo en el campo, y también fuera. He entrenado individualmente solo, pero no es lo mismo que con el equipo

Durante la presentación también dejó un momento relajado al bromear sobre la forma en que se conoce al deporte en Estados Unidos.

"No sé por qué le dicen 'soccer'. Se llama futbol. Fut-bol

Con su incorporación al Chicago Fire, Lewandowski comenzará un nuevo capítulo después de una etapa en el FC Barcelona en la que conquistó tres títulos de liga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. El delantero polaco portará nuevamente el dorsal 9, número que ha acompañado gran parte de su trayectoria y con el que buscará aportar goles y pelear por títulos con su nuevo equipo.