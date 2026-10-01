¿Por qué el GP de Bahréin de la F1 2026 se correrá en Malasia? Te lo explicamos

El Gran Premio de Bahréin si estará en los libros de records de la Fórmula 1 en el futuro, pero será de una forma diferente a la que se había planeado originalmente cuando se presentó el calendario 2026 y todo como consecuencia del conflicto de Medio Oriente.

El estallido de las hostilidades entre Israel, Irán y los Estados Unidos en la primera parte del 2026 llevaron a la cancelación de los grandes premios en Bahréin y Arabia Suadita, lo cuál dejó el mes de abril sin competencias y obligó a dar el salto a Asia para disputar las fechas de Japón y China.

Cuando el calendario parecía encaminado a solo tener 22 carreras en esta temporada de la Fórmula 1 de las 24 originales, la situación cambió hace unos meses con el nacimiento de una idea para recuperar al menos alguna de esas dos carreras que se perdieron en el arranque en la zona del Oriente Medio.

¿Por qué se llama el GP de Bahréin si se correrá en Malasia?

Bahréin deseaba disputar su carrera y una solución que encontró fue llevar el presupuesto que utilizarían en su trazado en Sakhir a Malasia, un circuito que cuenta con homologación Grado 1 de la FIA, la necesaria para albergar una carrera de la Fórmula 1.

Ahora, el trazado de Sepang albergará lo que se define como el Gran Premio de Bahréin en Malasia que se disputará este fin de semana.

Malasia no es parte del calendario de la F1 desde el 2017 cuando se disputó por última vez. La carrera quedó fuera ante la llegada de competencias del Medio Oriente, las cuales ahora recurren curiosamente a Sepang para salvar su posición en el calendario.

Cabe destacar que todo el presupuesto necesario para la disputa de la competencia corre a cargo de los organizadores de Bahréin.