¿Menosprecio a 'Checo' Pérez? Su excompañero ve a Cadillac entre los peores equipos de la F1

La expectativa por el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la máxima categoría del automovilismo generó un revuelo total, pero no todos son elogios para el nuevo proyecto estadounidense. Tras las primeras pruebas de pretemporada, un viejo conocido del mexicano alzó la voz para poner los pies en la tierra a los seguidores del tapatío. Esteban Ocon, quien fuera compañero del mexicano en la época de Force India, lanzó un pronóstico que no cayó nada bien en el entorno de la nueva escudería.

'Checo' Pérez y Esteban Ocon estuvieron juntos en Force India. Mexsport

Para el piloto francés, que ahora defiende los colores de Haas, el panorama para Cadillac luce bastante sombrío en este arranque de la Fórmula 1. A pesar de que la estructura cuenta con el respaldo de General Motors y una alineación experimentada con ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, la realidad en la pista de Barcelona dictó una sentencia diferente según la visión de Ocon.

EL DURO PRONÓSTICO DE ESTEBAN OCON CONTRA CADILLAC

Durante una charla con los medios tras los test en el circuito catalán, Esteban Ocon no se guardó nada al analizar la jerarquía de la parrilla. Mientras equipos como Mercedes, Ferrari y McLaren pelean en la parte alta, el francés situó a su excompañero en la zona más complicada de la tabla. Según sus palabras, Cadillac y Audi se encuentran actualmente "un pequeño escalón por detrás" del resto de los competidores, incluyendo a equipos de la zona media como Racing Bulls o la propia Haas.

'Checo' Pérez y Esteban Ocon en el podio de Bahréin. Mexsport

Esta crítica directa al rendimiento del monoplaza que conducirá Sergio Pérez encendió el debate sobre si el equipo realmente tiene lo necesario para ser competitivo desde el día uno. Ocon basó sus declaraciones en lo observado durante los días de práctica, donde notó una brecha de rendimiento que podría condenar a los recién llegados a pelear por no quedar en los últimos lugares durante las primeras carreras de la temporada 2026.

EL RETO DE CHECO PÉREZ Y VALTTERI BOTTAS EN LA NUEVA ERA

La misión para el piloto nacido en Guadalajara no será sencilla. Después de tomarse un descanso en 2025 tras su salida de Red Bull, ‘Checo’ Pérez volvió con el hambre de demostrar que aún pertenece a la élite del automovilismo. Sin embargo, desarrollar un coche desde cero es una tarea titánica. Aunque el monoplaza de Cadillac utiliza una unidad de potencia de Ferrari, la integración del chasis y la aerodinámica parece ser el punto débil que detectó el piloto francés de 29 años.

El próximo destino será Bahréin, donde se verá si las palabras de Esteban Ocon fueron una advertencia real o simplemente una estrategia para meter presión a sus rivales. Por ahora, el ambiente en el paddock sugiere que el camino de Sergio Pérez y Valtteri Bottas estará lleno de obstáculos, enfrentando la dura realidad de ser los "novatos" en una parrilla que no perdona ni el más mínimo error de diseño.