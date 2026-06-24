¿‘Memo’ Ochoa va de titular en el Mundial? Marca patrocinadora oficial se adelanta

Guillermo ‘Memo’ Ochoa está cerca de vivir su sexto Mundial y este miércoles 24 de junio de 2026 se perfila como titular en la portería de la Selección Mexicana en el Estadio CDMX, al menos así lo adelantó la marca de cerveza patrocinadora oficial del torneo.

“Hoy, una leyenda regresa al campo. Brindando con una cerveza por @yosoy8a y veinte años en la Copa Mundial”, publicó la marca en redes sociales.

Memo Ochoa disputará su sexto Mundial Mexsport

México ya tiene asegurado el liderato del Grupo A y este miércoles enfrenta a Chequia, selección que está obligada a ganar.

En la conferencia de prensa de ayer, Javier ‘El Vasco’ Aguirre pidió que ya no le pregunten por el arquero mexicano y reiteró que cuando regresó a la Selección Mexicana, no iba a regalar nada y los 26 jugadores que convocara al Mundial, eran por merecimientos propios.

Javier 'El Vasco' Aguirre reiteró ayer que los 26 convocados están por merecimientos propios Mexsport

“Perdimos a Marcel y a Luis Ángel, a Huescas, la selección viene los que están en mejor momento, sin el afán de ser injusto, lo fui, lo seré, puede que no estén a gusto, para eso son las mesas de debate, mis jugadores deben entrenar bien y ganen partidos, de momento es ese proceso, no hemos jugado bien, no me voy plenamente satisfecho, mañana, si no hacemos el partido perfecto. Ya no me pregunten por Memo”, dijo.

LOS NÚMEROS DE MEMO OCHOA EN MUNDIALES:

11 partidos disputados.

5 victorias.

2 empates.

4 derrotas.

3 veces el Mejor Jugador del Partido.

‘Memo’ Ochoa ha disputado los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora el de 2026.

En Mundiales, ‘Memo’ Ochoa ha sido dirigido por Ricardo Antonio La Volpe (Alemania 2006), Javier Aguirre (Sudáfrica 2010), Miguel Herrera (Brasil 2014), Juan Carlos Osorio (2022) y ‘El Vasco’ (2026).

PORTEROS TITULARES DE MÉXICO EN LOS SEIS MUNDIALES DE ‘MEMO’ OCHOA:

-Alemania 2006 - Oswaldo Sánchez.

- Sudáfrica 2010 – Oscar ‘Conejo’ Pérez.

- Brasil 2014 – Guillermo Ochoa.

- Rusia 2018 – Guillermo Ochoa.

- Qatar 2022 – Guillermo Ochoa.

- Mundial 2026 – Raúl ‘Tala’ Rangel ha sido titular en lo que va del torneo.