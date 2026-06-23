¿Memo Ochoa de titular con México? ‘Hay que darnos ese gusto’, dice Peláez

México tiene asegurado el primer lugar del sector A del Mundial y una de los temas que sobresale, es si Guillermo Ochoa podría tener minutos ante Chequia en el partido de este miércoles en el cierre de la Fase de Grupos en el Estadio CDMX. Para Ricardo Peláez, se debería dar ese gusto de tener a ‘Memo’ en la portería.

“No veo ningún problema que pare Ochoa, por el amor de Dios. Sí está forzado porque es el sexto Mundial de Ochoa. Hay que darnos ese gusto, si no nos podemos dar más gustos, hay que darnos gusto con un portero que sus mejores actuaciones han sido en los Mundiales, ¿qué vas a sacrificar? Nada. ¿Qué le pueden hacer goles? Sí, pero hay que ganar primero que nada y generar futbol ofensivo para cuando enfrentemos a otros rivales”, mencionó Peláez en el programa Futbol Picante.

Ricardo Peláez consideró que 'Memo' Ochoa es seguridad en Selección Nacional Mexsport

Cuando se le cuestionó si ‘Memo’ Ochoa es seguridad bajo los tres postes de la Selección Mexicana, el comentarista respondió de manera afirmativa.

“Sí, en Selección Nacional, en Mundiales ha sido el mejor portero. La atajada de Brasil (2014)…”, dijo.

Javier Alarcón consideró que 15 minutos se le podrían dar a 'Memo' Ochoa al final del partido ante Chequia Mexsport

Por su parte, Álvaro Morales recordó que en el siguiente partido ante Croacia le salvaron en dos ocasiones, detuvo el penal de Robert Lewandowski “muy bueno y luego no puede detener el gol de Messi, ¿van a confiar en Ochoa?”.

Para Javier Alarcón pondría a Raúl ‘Tala’ Rangel, aunque le parece bien que ‘Memo’ Ochoa pueda meterlo Javier Aguirre cuando falten 15 minutos para el final del partido.

En los Mundiales, ‘Memo’ Ochoa suma 11 partidos disputados con 12 goles en contra.