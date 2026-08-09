Obed Vargas es titular en derrota del Atlético ante Manchester City

Atlético de Madrid cayó 3-1 frente al Manchester City en el que representó su penúltimo partido amistoso de pretemporada, duelo en el que Obed Vargas arrancó como titular y disputó 64 minutos.

Pese a marcharse con ventaja en el ocaso de la primera mitad, Atlético de Madrid no logró sostener el triunfo frente a los dirigidos por Enzo Maresca, por lo que el combinado inglés logró imponer condiciones por conducto de los goles de Omar Marmoush (57' y 59') y uno más sobre la hora del defensor de Argelia, Rayan Air-Nouri (90').

Compartiendo la mitad del terreno de juego con Koke y Morten Hjulmand, Obed Vargas arrancó el compromiso como titular y con la confianza de Diego Simeone, abandonando el terreno de juego en el 64’ y acumulando mayor cantidad de minutos de cara a una temporada en la que se ha especulado sobre su salida del conjunto Colchonero.

Uno de los grandes detalles que dejó este compromiso amistoso celebrado en Corea del Sur fue el debut de Kang-In Lee, que llega procedente del PSG luego de 3 temporadas y con la experiencia de haber disputado la Copa Mundial de la FIFA 2026 con los Tigres del Oriente, quedándose eliminados en la Fase de Grupos luego de ser parte del Grupo A junto con México.

Antes de debutar en LaLiga, Atlético de Madrid se medirá al Marsella en Francia, para que -posteriormente- le den la bienvenida al Málaga de nueva cuenta al máximo circuito español en el Riyadh Air Metropolitano el próximo miércoles 19 de agosto, duelo en el que los dirigidos por El Cholo Simeone buscarán sus primeros 3 puntos.

BFG