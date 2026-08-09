Cruz Azul se burla de su propia afición previo a partido de Leagues Cup

Cruz Azul no dejó pasar la oportunidad para burlarse de su propia afición previo a disputar la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, compartiendo la Estatua de la Libertad con la playera del conjunto de La Noria y cuestionando sobre las maldiciones que esto podría acarrear.

El pasado jueves 6 de agosto, La Máquina de Joel Huiqui se metió al Subaru Park para ponerse por delante desde los primeros instantes por conducto de José Paradela, desafiando uno de los mayores mitos de la región, ya que el actual campeón del futbol mexicano compartió una imagen de la famosa estatua de bronce de Rocky Balboa con la playera celeste.

Una de las máximas dentro del deporte en Philadelphia dicta que cuando un equipo visitante viste la figura de Rocky Balboa con sus colores, siempre cae, sin embargo, la historia fue completamente diferente en esta ocasión y Cruz Azul terminó sumando 3 puntos sumamente valiosos que los llevaron a colocarse como uno de los pocos mexicanos que ganó dentro de la Jornada 1 de Leagues Cup 2026.

Ahora, desafiando a sus propios aficionados, Cruz Azul compartió una nueva imagen de la Estatua de la Libertad, utilizando una maldición como cábala de cara a un compromiso que los podría poner en posición de privilegio previo a su último compromiso en la Fase Liga del certamen binacional.

Será este mismo domingo 9 de agosto cuando se celebre el compromiso entre Cruz Azul y New York City, mismo que se llevará a cabo en el Red Bull Arena y que podrá ser sintonizado a través de TV Abierta por Imagen, canal 3.1

BFG