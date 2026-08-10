Entristece muerte de exseleccionado mexicano a los 40 años

La muerte de Steve Monreal, exseleccionado mexicano y uno de los jugadores más identificados con los Rayos de Hermosillo, causó consternación en el deporte nacional. El exbasquetbolista falleció a los 40 años, después de construir una trayectoria que lo llevó a conquistar campeonatos y ser considerado en diferentes procesos de México.

Monreal se convirtió en una de las figuras más reconocibles del basquetbol sonorense durante su paso por los Rayos de Hermosillo, organización con la que alcanzó algunos de los momentos más importantes de su carrera profesional y de la que llegó a ser capitán.

El jugador nacido en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en nuestro país y llegó a colocarse en el radar de la Selección Mexicana durante una etapa de renovación del representativo nacional.

Fue considerado por México

En 2012, Steve Monreal apareció entre los jugadores convocados para trabajar dentro de los procesos de México rumbo al Centrobasket. El guardia fue colocado dentro de la denominada Selección B, en una amplia convocatoria que buscaba observar alternativas para el representativo nacional.

Un año después, Monreal volvió a ser considerado por la Selección Mexicana. Su nombre apareció entre los 19 jugadores contemplados por el entrenador Sergio Valdeolmillos durante la preparación rumbo al Campeonato FIBA Américas de 2013.

Aquella generación terminaría protagonizando uno de los episodios más importantes del basquetbol mexicano al conquistar el campeonato continental en Caracas y conseguir la clasificación para el Mundial de España 2014, aunque Monreal no quedó entre los 12 jugadores del roster definitivo que disputaron el torneo.

Su presencia en diferentes convocatorias, sin embargo, confirmó el nivel alcanzado por el guardia durante sus mejores temporadas dentro del basquetbol profesional mexicano.

Una figura de los Rayos

Fue con los Rayos de Hermosillo donde Steve Monreal dejó una de sus huellas más importantes. El guardia se convirtió en referente de la organización sonorense y participó en la época que llevó al equipo a conquistar el bicampeonato del CIBACOPA.

Su liderazgo dentro de la duela terminó por convertirlo en capitán y en uno de los jugadores más queridos por la afición de Hermosillo.

Monreal también tuvo experiencia en el basquetbol colegial de Estados Unidos antes de desarrollar su carrera profesional, una trayectoria que posteriormente lo llevó a establecerse como uno de los elementos destacados de las competencias mexicanas.

Los Rayos de Hermosillo lamentaron el fallecimiento de quien fuera uno de sus jugadores emblemáticos, mientras que diferentes integrantes de la comunidad del basquetbol mexicano expresaron sus condolencias por la muerte del exjugador.

La partida de Steve Monreal a los 40 años golpeó especialmente a la afición sonorense, que lo vio convertirse de jugador a capitán y campeón, además de alcanzar las convocatorias de una Selección Mexicana que comenzaba a construir una de sus etapas más exitosas.