Leagues Cup 2026: Así se jugarían los Cuartos de Final a falta de una Jornada

Con una sola Jornada por disputarse, estos serían los rivales de América, FC Juárez, Cruz Azul y León durante los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026; los primeros tres lugares del torneo binacional conseguirán su sitio en la Concachampions 2027.

Por primera vez en la historia, México recibió partidos de la Leagues Cup en territorio nacional, edición en la que los conjuntos de la Liga MX intentan terminar con la hegemonía mostrada por los de la MLS y, a pesar de que 10 equipos aztecas ya están eliminados, 8 se mantienen en disputa de su sitio en la siguiente ronda.

Es importante aclarar que a pesar de que América, FC Juárez, Cruz Azul y León tienen encaminada su clasificación hacia la siguiente etapa de la Leagues Cup, aún no se encuentran matemáticamente calificados hacia los Cuartos de Final; Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante se mantienen en la contienda.

Hasta antes de arrancar la Jornada 3, estos son los rivales de los equipos mexicanos en el torneo binacional, mismo que en su Primera Ronda se divide por países; únicamente 4 equipos por Liga se instalarán en la ronda de Cuartos de Final:

(4º) León Vs Austin FC (1º)

La Fiera llega a la Jornada 3 de la Leagues Cup con 2 victorias y +2 en la diferencia de goles, adueñándose del último sitio disponible para la Liga MX rumbo a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

Resultados de León: 1-0 Vs Nashville y 2-1 Vs Orlando City.

Resultados de Austin: 2-0 Vs Tijuana y 3-0 Vs Puebla.

Rival de León en Jornada 3: Inter Miami / miércoles 12 de agosto - 17:30 horas, tiempo de CDMX.

León es uno de los 4 equipos de Liga MX que mantienen su paso perfecto en la Leagues Cup 2026. Mexsport

(3º) Cruz Azul Vs Charlotte FC (2º)

La Máquina de Joel Huiqui se sacudió la derrota frente al Atlante en Liga MX y arrancó su camino en la Leagues Cup 2026 con triunfos consecutivos, sumando 6 puntos y +2 en la diferencia de goles; el factor de FairPlay los mantiene en ventaja ante León.

Resultados de Cruz Azul: 1-0 Vs Philadelphia Union y 2-1 Vs New York FC.

Resultados de Charlotte: 3-0 Vs Pumas y 2-0 Vs Atlas.

Rival de Cruz Azul en Jornada 3: Chicago Fire / jueves 13 de agosto - 19:00 horas, tiempo de CDMX.

Pase lo que pase en la Leagues Cup 2026, Cruz Azul ya cuenta con su boleto a la Concachampions 2027. Mexsport

(2º) FC Juárez Vs Chicago Fire (3º)

La gran sorpresa por parte de la Liga MX son los Bravos, quienes al anotar 5 goles se mantienen como una de las mejores ofensivas del torneo binacional, sumando 6 puntos y +3 en la diferencia de goles, dependiendo de sí mismos para calificar hacia los Cuartos de Final.

Resultados de FC Juárez: 2-1 Vs Minnesota United y 3-1 Vs Vancouver Whitecaps.

Resultados de Chicago Fire: 2-0 Vs Necaxa y 3-1 Vs Santos.

Rival de FC Juárez en Jornada 3: Real Salt Lake / martes 11 de agosto - 19:30 horas, tiempo de CDMX.

Con 2 victorias, FC Juárez es de los que está al frente de la tabla de Liga MX en Leagues Cup. Mexsport

(1º) América Vs Cincinnati FC (4º)

Pese a las dudas que genera la plantilla, las Águilas de Guillermo Almada lideran la Liga MX y la Leagues Cup 2026 antes de su última fecha, sumando 2 contundentes victorias con 6 puntos en la bolsa y +5 en la diferencia de goles.

Resultados de América: 3-1 Vs San Diego FC y 3-1 Vs Portland Timbers.

Resultados de Cincinnati: 3-1 Vs Pachuca y 2-0 Vs Pumas.

Rival de América en Jornada 3: Austin FC / jueves 13 de agosto, 18:30 horas, tiempo de CDMX.

América cuenta con 2 victorias de 3-1 frente a equipos de MLS en el inicio de la Leagues Cup 2026 Reuters

BFG