¿Se acabó la novela? Julián Álvarez reporta con el Atlético de Madrid

A semana y media de hacer su debut en LaLiga, Julián Álvarez reportó con el Atlético de Madrid luego de un verano marcado por su participación con Argentina en la Final del Mundial 2026 y las especulaciones sobre su salida hacia el Barcelona.

La mañana de este lunes 10 de agosto, Julián Álvarez acudió a las instalaciones del Atlético de Madrid para ponerse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone y encarar una nueva temporada en donde el conjunto Colchonero comenzará como uno de los grandes animadores en LaLiga, Champions League y Copa del Rey.

Acaparando los reflectores, La Araña tentó su futuro ante una posible salida del Atlético de Madrid hacia el Barcelona, sin embargo, su alto costo de traspaso frustró -momentáneamente- su salida en el mercado veraniego.

El haber reportado con el Atlético de Madrid no concluye las negociaciones entre ambos equipos, misma que supone una postura contundente del club Rojiblanco hacia el Barcelona y cualquier equipo que decida hacerse de los servicios de Julián Álvarez.

Su reencuentro con la afición Colchonera dará de qué hablar, ya que los seguidores -muy probablemente- no perdonarán este turbulento verano del delantero argentino de 26 años, abucheándolo y presionándolo, al menos, hasta que los primeros resultados se den en la parte individual.

¿Cuándo debuta el Atlético de Madrid en LaLiga?

Será el siguiente miércoles 19 de agosto cuando el Atlético de Madrid dispute su primer compromiso oficial de la temporada, recibiendo en el Riyadh Air Metropolitano al Málaga, conjunto que llega procedente de la Segunda División del balompié ibérico.

En este duelo, la participación de Julián Álvarez podría estar garantizada, dejando el primer acercamiento dentro del terreno de juego entre el club y el futbolista luego de los rumores sobre su salida hacia el Barcelona, Arsenal y la propuesta rechazada emitida por el Real Madrid.

En el Atlético no pretenden tranferir a Julián Álvarez @Atleti

BFG