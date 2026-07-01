Las mejores fotos de los festejos en el Ángel tras la victoria de México ante Ecuador

Aficionados de México se dieron cita en el Ángel de la Independencia para celebrar el primer triunfo en eliminación directa de un Mundial tras 40 años de espera, por lo que la espuma, un trascendental quiere volar y sonrisas, cautivaron las calles de Reforma.

Mostrando una exhibición que fue reconocida por medios internacionales, México agobió y sentenció las esperanzas de Ecuador durante los 16avos de Final, consiguiendo su sitio en la siguiente etapa y manteniendo la ilusión de hacer historia en una Copa Mundial de la FIFA.

Tras el silbatazo final, miles de aficionados se fueron a celebrar y el Ángel de la Independencia se convirtió en el sitio por excelencia para cada uno de los seguidores que buscaban terminar una noche redonda en donde los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron estallar la garganta de los poco más de 80,000 presentes en el Coloso de Santa Úrsula, recinto que nunca ha visto caer el Tri en una justa mundialista.

En pleno festejo, fueron algunos los elegidos para ser tomados por aficionados y hacerlos volar en plena celebración, misma que podría superar las 800,000 presencias que se dieron cita luego de la victoria en Fase de Grupos de México ante Chequia.

Estas fueron las mejores imágenes de la celebración en el Ángel de la Independencia, soñando con el quinto partido y buscando finiquitar una deuda pendiente que cuenta con 40 años de vigencia:

Afición de México 'inunda' las calles de Reforma para celebrar triunfo de México ante Ecuador. Daniel Betanzos

Fuegos artificiales lucen en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026. Daniel Betanzos

Aficionados de México se llenan de espuma tras la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026. Daniel Betanzos

Entre matracas, espuma y más, los aficionados celebran victoria de México en el Mudnial 2026 ante Ecuador. Daniel Betanzos

México no ganaba un partido de eliminación directa en Mundial desde hace 40 años. Daniel Betanzos

Ángel de la Independencia recibe a miles de mexicanos para celebrar la victoria ante Ecuador en el Mudnial 2026. Daniel Betanzos

Será el domingo 5 de julio desde la cancha del Estadio Ciudad de México cuando el Tri vuelva a ser local ante una nación que confirmará su presencia dentro de unas horas más, misma que saldrá del duelo entre el ganador de Inglaterra y Congo.

BFG