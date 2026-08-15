“Llego al club adecuado para ganar la Champions”: ¿Ferran Torres lanza un dardo al Barcelona?

Ferran Torres fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint Germain para la temporada 2026-2027 después de dejar al Futbol Club Barcelona. El “Tiburón” llega al conjunto parisino después de conquistar la Copa del Mundo 2026 con España, torneo en el que marcó el gol que le dio el título al combinado nacional.

Antes de concretarse su salida del Barcelona, Ferran Torres había señalado que el club catalán debía demostrarle que realmente quería contar con él y negociar su continuidad. Finalmente, el futbolista tomó otro camino y cerró su llegada al PSG.

Ferran Torres quiere ganar la Champions con el PSG

Durante su presentación, Ferran Torres habló para las redes sociales del Paris Saint Germain y agradeció a Luis Campos, presidente del club, y a Luis Enrique por la confianza que depositaron en él para incorporarlo al proyecto.

El delantero español reconoció que llega a un equipo con una dinámica ganadora y que su objetivo será estar a la altura de las exigencias del club y contribuir para conseguir nuevos títulos.

Entre los motivos que llevaron a Torres a elegir al PSG, destacó el proyecto deportivo y la posibilidad de formar parte de un equipo consolidado, ganador y con una importante presencia de jugadores jóvenes.

Sin embargo, uno de los principales objetivos que mencionó fue la UEFA Champions League. El español reconoció que todavía no ha conseguido ganar el torneo y consideró que París es el lugar indicado para buscar ese título.

¿Por qué no poder ganar una Champions aquí? No he tenido la oportunidad de ganar ninguna y yo creo que este es el club adecuado para poder hacerlo.

Ferran Torres llega al PSG, procedente del Barcelona, por una suma aproximada de 50 MDE. X: @PSG_inside

Luis Enrique, una figura importante para Ferran Torres

Otro de los factores que marcaron la llegada de Ferran Torres al PSG fue su reencuentro con Luis Enrique. Ambos ya trabajaron juntos durante la etapa del entrenador al frente de la Selección Nacional de España.

Torres explicó que la relación que construyeron durante ese periodo fue importante para su desarrollo y describió al técnico como una especie de “padre futbolístico” por la confianza que recibió de él.

El delantero también destacó que Luis Enrique es un entrenador que confía en sus futbolistas y que busca ayudarlos a alcanzar su mejor versión. Por ello, reconoció que le genera ilusión volver a trabajar bajo sus órdenes.

Ferran Torres busca continuar con la dinámica ganadora

El PSG ya comenzó la temporada 2026-2027 con un título después de vencer al Aston Villa en la Supercopa de Europa. Ahora, el equipo se prepara para iniciar su participación en la Ligue 1.

El debut del conjunto parisino en la liga francesa será el próximo domingo 23 de agosto ante Rennes, en el primer partido de Ferran Torres con el club dentro de la competición.

Después de dejar al Barcelona, el delantero español comienza una nueva etapa con un objetivo definido: ganar la Champions League con el equipo que, según sus propias palabras, considera adecuado para conseguirla.