Los refuerzos de Rayados responden y Bravos suma su cuarta derrota en Liga MX

Los refuerzos del Club de Futbol Monterrey respondieron en la reanudación del Apertura 2026 y fueron protagonistas de la goleada 6-1 sobre los Bravos de Ciudad Juárez.

El resultado profundizó el mal inicio de los Bravos en el torneo local. El equipo fronterizo ya acumula cuatro derrotas consecutivas y se mantiene en el fondo de la clasificación, pese a que durante la Leagues Cup consiguió dos victorias y cambió de entrenador tras la salida de Pedro Caixinha.

Para Monterrey, en cambio, el partido representó una nueva muestra del impacto de sus incorporaciones, pues Orbelin Pineda, Diego Rossi y Hugo Cuypers aparecieron en el marcador.

Los refuerzos de Rayados aparecen en la goleada

Rayados abrió el marcador apenas al minuto 6. Diego Rossi recibió el balón y encontró a Luca Orellano, quien definió con un disparo al segundo poste para poner el 1-0.

Nueve minutos después llegó el segundo. Ricardo Chávez cabeceó en el área y la dejó para Diego Rossi. El atacante controló con el pecho y remató para ampliar la ventaja ante un Sebastián Jurado que no pudo reaccionar al disparo.

Al minuto 29, un error en la salida de Bravos permitió que Monterrey recuperara el balón en zona ofensiva. Hugo Cuypers aprovechó la jugada y sacó un disparo dentro del área para marcar el 3-0.

Juárez respondió apenas dos minutos después. José Luis Rodríguez filtró un balón para Óscar Estupiñán, quien definió ante la salida del guardameta y acercó a los Bravos con el 3-1.

El partido tuvo además una modificación obligada para Monterrey al minuto 37, cuando Alfonso Aceves tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión. Jorge “Corcho” Rodríguez ingresó en su lugar.

Antes del descanso, Rayados volvió a ampliar la diferencia. Lucas Ocampos remató desde la media luna y Sebastián Jurado dejó un rebote que terminó entre Cuypers y Orbelin Pineda. El mexicano consiguió quedarse con la pelota y mandó el balón a la red para el 4-1.

Ocampos y Corcho Rodríguez completan la goleada

Monterrey mantuvo el control durante la segunda mitad y encontró el quinto gol al minuto 62.

Lucas Ocampos recibió el balón en los linderos del área y sacó un disparo que terminó en el ángulo superior derecho de la portería de Jurado. El argentino convirtió así el 5-1 y amplió todavía más la ventaja del conjunto regio.

El sexto y último gol llegó en la recta final. Jesús Manuel “Tecatito” Corona ejecutó un tiro libre y colocó el balón en el área, donde el “Corcho” Rodríguez apareció para rematar de cabeza y establecer el 6-1 definitivo.

Bravos se hunde en el último lugar

La derrota ante Monterrey representa la cuarta consecutiva de Juárez en el Apertura 2026. Los Bravos permanecen en el último lugar de la clasificación con cero puntos y una diferencia de -11 goles.

El panorama es distinto al que había mostrado el equipo durante la Leagues Cup, donde consiguió dos victorias consecutivas después de la salida de Pedro Caixinha y el nombramiento de Salvador Valero García como entrenador interino.

Bravos es último lugar con cuatro derrotas. Jonathan Duenas/Mexsport

Rayados, por su parte, tomó momentáneamente el liderato de la Liga MX, a la espera de los resultados de los demás equipos durante la jornada.

En la próxima fecha, Monterrey visitará al León, mientras que los Bravos de Ciudad Juárez recibirán al América.