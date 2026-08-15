“La Hormiga” González desata pasión de aficionadas: “Lo amo”

Tras su último entrenamiento en Verde Valle, las Chivas se trasladaron a Torreón para enfrentar a Santos Laguna en actividad de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. A su llegada a la entidad, los seguidores se dieron cita al hotel de concentración del Guadalajara, donde hubo una gran cantidad de aficionadas, quienes coincidieron en expresar su amor por Armando “La Hormiga” González.

En un video que compartió ESPN en redes sociales, jóvenes aficionadas expresaron sus sentimientos por el delantero de Chivas. Una de ellas resaltó que es un gran jugador a pesar de que no ha hecho goles.

Una aficionada pidió que Armando "La Hormiga" González no se vaya de Chivas Mexsport

“Es una motivación para todas sus fans, que lo amo, amo muchísimo”, expresó una aficionada.

“Lo amo mucho, es el mejor jugador. Lo conocí por el Mundial. Es un gran jugador a pesar de que no ha hecho goles”, señaló otra seguidora.

“Lo quiero mucho y que por favor no se vaya de las Chivas”, fue otro de los comentarios.

Otro futbolista que tuvo un gran recibimiento, fue Roberto Alvarado.

¿DÓNDE VER SANTOS VS CHIVAS DE LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2026 DE LIGA MX?

- Canal 5.

- TUDN.

- Vix.

En 81 enfrentamientos, Santos Laguna lleva 31 victorias por 27 de Chivas. En los últimos nueve enfrentamientos en La Comarca, el Guadalajara ha caído en cinco ocasiones y sólo registra una victoria.