Difícil regreso: Lionel Messi falla un penal en el Inter de Miami vs. Nashville SC (VIDEO)

La primera fase de la Leagues Cup llegó a su final y, después de que cuatro equipos de cada liga avanzaran a los cuartos de final, la MLS y la Liga MX retomaron sus respectivos calendarios.

En el caso del Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi volvió a la actividad en la Major League Soccer con una visita al Nashville SC. Las Garzas quedaron eliminadas de la Leagues Cup después de vencer al Atlético de San Luis y posteriormente perder ante el Club de Futbol Monterrey y el Club León.

El partido también representó un nuevo capítulo en el regreso de Messi a la actividad después de ausentarse durante parte de la Leagues Cup para viajar a Argentina por el funeral de su padre.

El argentino había disputado 45 minutos en el encuentro contra Rayados después de volver a la convocatoria y, para enfrentar a Nashville, regresó al once titular del Inter de Miami.

Messi falla un penal ante Nashville

Nashville SC tomó la ventaja al minuto 17. Andy Najar recibió una asistencia de Elias Saad y consiguió poner el 1-0 para el conjunto local.

Pocos minutos después, Messi tuvo la oportunidad de igualar el partido desde el punto penal.

El argentino realizó el popluar brinco previo al disparo para tratar de esperar el movimiento del guardameta. Sin embargo, Brian Schwake no se venció antes de tiempo y esperó la ejecución.

Messi colocó el disparo hacia un costado, pero Schwake adivinó la dirección y consiguió detener el penal para mantener la ventaja de Nashville.

La jugada todavía tuvo una segunda oportunidad para el Inter de Miami. Sergio Reguilón tomó el rebote y mandó el balón a la red, pero el árbitro Drew Fischer anuló la anotación porque el futbolista español había ingresado al área antes de que Messi ejecutara el penal.

De esta forma, el fallo del argentino terminó sin convertirse en el empate para las Garzas.

Messi responde con una asistencia

A pesar del penal fallado, Messi tuvo otra participación directa en el ataque del Inter de Miami antes del descanso.

En el tiempo agregado de la primera mitad, el argentino encontró a Telasco Segovia dentro del área. El futbolista recibió el balón, realizó un giro para acomodarse y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería al minuto 45+3.

Así, el argentino pasó de tener en sus pies la posibilidad de empatar mediante un penal a participar directamente en la anotación que finalmente puso el 1-1 en el marcador.

El encuentro llegó al descanso con la igualdad y, al momento de la redacción de esta nota, la segunda mitad todavía no había comenzado.