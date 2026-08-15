Estreno y adiós para Djokovic en Cincinnati

El serbio Novak Djokovic se estrenó en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati y a las primeras dijo adiós, visiblemente con problemas físicos y dolores, al caer ante el argentino Thiago Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4.

El tres veces campeón de Cincinnati volvió a la acción tras caer en semifinales en Wimbledon y en la antesala del US Open, a finales de agosto en Nueva York, último Grand Slam de 2026.

Aunque Novak Djokovic ganó el primer set, el argentino Thiago Tirante se llevó los dos siguientes en el Masters 1000 de Cincinnati Reuters

Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, se llevó el primer set, pero en el inicio del segundo pidió la asistencia médica. El tenista de 39 años sufrió con el calor y la humedad.

Thiago Tirante, quien se estrenó esta semana en el Top 50 de la ATP, aprovechó el momento para lograr la mayor victoria en su carrera.

Thiago Tirante destacó que el triunfo ante Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati, fue su mejor victoria de su carrera Reuters

Nole era una de las grandes atracciones del antepenúltimo Masters 1000 de la temporada tras las ausencias por lesión del número uno del mundo, Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz.

Pero su presencia fue efímera, de dos horas y 44 minutos de combate en la pista dura de Cincinnati.

“Es la mejor victoria de mi carrera, creo que hice un buen trabajo dentro de la cancha y manejé muy bien los nervios jugando contra una leyenda como Novak. Ahora estoy aliviado, porque tuve la oportunidad de quebrar muchas veces y no podía, pero seguí creyendo en mí, en mí mismo, en mi saque, en mi derecha, en mi equipo”, indicó Thiago Tiran, de 25 años.