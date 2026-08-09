RESUMEN: América derrota 3-1 a Portland y da la cara por México en la Leagues Cup

22:17 Hrs América suma su segundo triunfo

América volvió a ganar en la Leagues Cup. Las Águilas derrotaron 3-1 a Portland Timbers en Providence Park y sumaron su segundo triunfo del torneo, después de imponerse también por 3-1 a San Diego FC a media semana. Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea marcaron los goles del conjunto mexicano.

El equipo de Guillermo Almada tuvo que trabajar el partido en una cancha sintética y después de un primer tiempo que terminó 1-1. Brian Rodríguez adelantó al América con un tiro libre, pero Kristoffer Velde aprovechó una mala salida de Luis Ángel Malagón para empatar. En la segunda mitad, Violante apareció para devolverle la ventaja a las Águilas y Perea, en su debut con el club, sentenció el encuentro con el 3-1.

América volvió a mostrar capacidad para resolver un partido fuera de casa y extendió su racha sin perder como visitante. Antes del encuentro tenía seis partidos consecutivos sin derrota fuera de casa y no perdía en esa condición desde marzo ante Pumas. Además, mantiene su paso perfecto en esta edición de la Leagues Cup con dos victorias, seis goles anotados y apenas dos recibidos.

La victoria también tiene peso para el futbol mexicano. Mientras varios clubes de la Liga MX han tenido dificultades frente a los equipos de la MLS, América vuelve a responder en el escenario internacional y se coloca en una posición favorable para buscar la clasificación a la fase de eliminación directa. Las Águilas han avanzado a los cuartos de final en sus anteriores participaciones en la Leagues Cup, aunque todavía buscan alcanzar por primera vez las semifinales.

El triunfo extiende además el buen comienzo de Guillermo Almada al frente del América. El técnico uruguayo permanece invicto desde que asumió el cargo y ahora tiene a su equipo con dos victorias en sus primeros dos partidos de esta Leagues Cup. Brian Rodríguez volvió a marcar después de su actuación ante San Diego, mientras que Violante confirmó su buen momento y Óscar Perea tuvo el debut que cualquier refuerzo desea: entrada al campo y gol para cerrar una victoria.