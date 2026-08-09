RESUMEN: América derrota 3-1 a Portland y da la cara por México en la Leagues Cup
Las Águilas vencieron 3-1 a Portland Timbers, sumaron seis goles en sus dos partidos y mantienen el paso perfecto en la Leagues Cup
América busca dar otro golpe en la Leagues Cup ante Portland Timbers. Sigue aquí el minuto a minuto del partido y disfruta la transmisión en vivo por streaming de Imagen TV.
América volvió a ganar en la Leagues Cup. Las Águilas derrotaron 3-1 a Portland Timbers en Providence Park y sumaron su segundo triunfo del torneo, después de imponerse también por 3-1 a San Diego FC a media semana. Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea marcaron los goles del conjunto mexicano.
El equipo de Guillermo Almada tuvo que trabajar el partido en una cancha sintética y después de un primer tiempo que terminó 1-1. Brian Rodríguez adelantó al América con un tiro libre, pero Kristoffer Velde aprovechó una mala salida de Luis Ángel Malagón para empatar. En la segunda mitad, Violante apareció para devolverle la ventaja a las Águilas y Perea, en su debut con el club, sentenció el encuentro con el 3-1.
América volvió a mostrar capacidad para resolver un partido fuera de casa y extendió su racha sin perder como visitante. Antes del encuentro tenía seis partidos consecutivos sin derrota fuera de casa y no perdía en esa condición desde marzo ante Pumas. Además, mantiene su paso perfecto en esta edición de la Leagues Cup con dos victorias, seis goles anotados y apenas dos recibidos.
La victoria también tiene peso para el futbol mexicano. Mientras varios clubes de la Liga MX han tenido dificultades frente a los equipos de la MLS, América vuelve a responder en el escenario internacional y se coloca en una posición favorable para buscar la clasificación a la fase de eliminación directa. Las Águilas han avanzado a los cuartos de final en sus anteriores participaciones en la Leagues Cup, aunque todavía buscan alcanzar por primera vez las semifinales.
El triunfo extiende además el buen comienzo de Guillermo Almada al frente del América. El técnico uruguayo permanece invicto desde que asumió el cargo y ahora tiene a su equipo con dos victorias en sus primeros dos partidos de esta Leagues Cup. Brian Rodríguez volvió a marcar después de su actuación ante San Diego, mientras que Violante confirmó su buen momento y Óscar Perea tuvo el debut que cualquier refuerzo desea: entrada al campo y gol para cerrar una victoria.
Walter López Castellanos determina que se jugarán cinco minutos de tiempo agregado. América tiene el partido controlado y gana 3-1 a Portland.
El nuevo refuerzo de las Águilas se escapa solo desde prácticamente medio campo, aprovecha el mal filo de la defensa de Portland y define para sentenciar el partido. América ya tiene dos goles de ventaja
Perea
Violante vuelve a aparecer dentro del área, pero no logra conectar bien el remate. El balón queda con dirección peligrosa y Portland está cerca de marcar un autogol. Las Águilas ya presionan en busca del golpe definitivo.
Almada vuelve a mover sus piezas en el cierre del partido. Ítalo da Conceição ingresa por Rodrigo Veiga, mientras Óscar Perea entra en lugar de Brian Rodríguez. América busca refrescar el ataque y conservar la ventaja de 2-1.
Miguel Vázquez recibe la tarjeta amarilla tras una infracción. América ya tiene dos amonestados en esta segunda mitad y mantiene la ventaja 2-1 sobre Portland
André Jardine no, Gabriel Milito mueve al América en busca de mantener el control del partido. Cristian Borja ingresa por Dagoberto Espinoza, mientras Érick Sánchez también entra al terreno de juego. Las Águilas buscan sostener el 2-1 ante Portland.
América aprovechó el golpe anímico para inclinar la cancha y tomar el control de las acciones. Las Águilas ahora manejan mejor la pelota y obligan a Portland a replegarse cerca de su área.
Dagoberto Espinoza recibe la tarjeta amarilla tras cometer una infracción. Es la primera amonestación para las Águilas en este segundo tiempo, con América arriba 2-1 sobre Portland.
Brandon Bye recibe la tarjeta amarilla por una infracción en el campo. Es la segunda amonestación para Portland en el partido, que ahora juega con mayor presión mientras América mantiene la ventaja 2-1
Portland mueve sus piezas. Antony ingresa al terreno de juego en lugar de Ariel Lassiter, quien deja el partido después de cometer la falta que derivó en su tarjeta amarilla.
¡Aparece el juvenil! Iker Violante aprovecha el rebote después de que el disparo de Brian Rodríguez se estrella en el poste y, con la zurda, manda el balón al fondo de las redes. América vuelve a ponerse arriba 2-1 ante Portland.
El partido entra en una fase de pocas emociones. América y Portland Timbers intercambian posesión, pero ninguno consigue generar una jugada realmente peligrosa frente al arco rival. El 1-1 se manti
Jimer Fory recibe la tarjeta amarilla después de cometer una falta sobre Violante. América gana una nueva oportunidad para intentar hacer daño a balón parado.
Brian Rodríguez cobra el tiro libre y mete un centro que cruza toda el área de Portland, pero ningún jugador del América logra llegar a tiempo para conectar el balón.
Ariel Lassiter derriba a Brian Rodríguez y América gana un tiro libre en una zona prometedora. Las Águilas buscan aprovechar la pelota parada para volver a ponerse en ventaja.
Brian Rodríguez intenta sacar el disparo, pero Finn Surman aparece en el camino y bloquea el remate. América comienza a presionar y ya suma dos intentos consecutivos en este arranque del segundo tiempo.
Alan Cervantes prueba con un disparo de derecha desde fuera del área, pero Diego Chará se interpone y bloquea el remate. América arranca la segunda mitad con mayor iniciativa.
El complemento inicia en Portland. Síguelo por Imagen TV
América y Portland Timbers se van al descanso con empate 1-1 en un primer tiempo donde las Águilas comenzaron con mayor iniciativa, pero no lograron imponer condiciones sobre el césped sintético. Brian Gutiérrez abrió el marcador para América con un tiro libre que puso al conjunto mexicano arriba, aunque la ventaja duró poco.
Portland encontró la igualada a través de Kristoffer Velde, quien aprovechó una mala salida de Luis Ángel Malagón con el balón para castigar el error del América. El empate refleja un partido en el que las Águilas han tenido dificultades para darle continuidad a su juego y han sufrido cuando Portland acelera.
En los minutos finales, América volvió a acercarse con un cabezazo de Israel Reyes que se fue desviado, mientras que Velde respondió con un remate por encima del arco. El equipo mexicano tampoco termina de adaptarse a las condiciones del terreno de juego y tendrá que corregir en el descanso si quiere recuperar el control del partido.
Walter López Castellanos, árbitro central del encuentro, determina que se jugarán dos minutos más en esta primera mitad. América sigue sin encontrar comodidad sobre el césped sintético y Portland intenta aprovechar los últimos instantes antes del descanso.
Las condiciones de la cancha parecen pesar en la precisión y en la circulación de las Águilas, que no terminan de sentirse cómodas y tienen problemas para darle fluidez a su juego.
Kristoffer Velde encuentra espacio para rematar, pero su disparo se va por encima del arco de Luis Ángel Malagón. Portland vuelve a avisar antes del descanso.
Israel Reyes gana por arriba dentro del área y conecta un cabezazo que se va apenas desviado por el costado izquierdo. América vuelve a acercarse.
Diego Chará llega tarde a la jugada y recibe la tarjeta amarilla. El histórico mediocampista colombiano, de 40 años, suma una nueva amonestación en una carrera en la que incluso posee el récord histórico de tarjetas amarillas en temporada regular de la MLS.
Portland Timbers existe como franquicia desde 1975, cuando ingresó a la NASL. En su primera temporada llegó hasta el Soccer Bowl 75, aunque perdió 2-0 ante Tampa Bay Rowdies.
Las Águilas han perdido presencia en ataque. Brian Rodríguez ya no consigue desequilibrar por izquierda y América tiene dificultades para generar espacios ante una defensa de Portland que comienza a controlar el partido.
Rodolfo Cota vuelve a salvar al América con una gran intervención ante el ataque de Portland. Las Águilas están sufriendo especialmente en las jugadas a balón parado.
Ramón Juárez recibe la tarjeta amarilla tras cometer una infracción. El defensor de las Águilas queda condicionado desde este momento.
Cole Bassett recibe una falta de Alejandro Cárdenas y Portland tendrá una nueva pelota detenida. Los Timbers buscan aprovechar su buen momento ofensivo para volver a ponerse en ventaja.
Portland tiene 54% de posesión contra 46% del América y también supera a las Águilas en disparos, con 5 contra 2. Ambos equipos suman dos remates a puerta, pero los Timbers generan más peligro. Además, Portland registra 116 pases con 87.9% de precisión, por 88 pases y 76.1% del América. Los locales también tienen ventaja en tiros de esquina, 3-1.
Diego Chará recibe una falta de Raphael Veiga y Portland tendrá una pelota detenida para buscar nuevamente el arco de Rodolfo Cota.
Raphael Veiga recibe una falta de Diego Chará y las Águilas tendrán una pelota detenida después del empate de Portland.
¡Error de Rodolfo Cota! El arquero del América se equivoca en la salida y Velde aprovecha el regalo para mandar el balón al fondo de las redes. Los Timbers empatan 1-1.
Alejandro Cárdenas recibe una falta de Finn Surman y América gana un tiro libre. Las Águilas buscan mantener la presión tras adelantarse con el golazo de Brian Rodríguez.
El golazo de Brian Rodríguez para poner el 1-0
Kevin Kelsy gana por arriba y conecta un cabezazo, pero Rodolfo Cota reacciona a tiempo y se queda con el balón. Portland vuelve a acercarse con peligro.
¡Se salva el América! Cole Bassett tuvo una oportunidad para Portland, pero su remate se fue desviado por el costado izquierdo de la portería de las Águilas.
Dagoberto Espinoza recibe una falta de Diego Chará y América gana un tiro libre en una zona prometedora. Las Águilas mantienen la presión tras el golazo de Brian Rodríguez.
¡Brian Rodríguez la cuelga del ángulo! El uruguayo cobra el tiro libre con la derecha y coloca el balón justo en la escuadra, imposible para el arquero de Portland. Las Águilas ya ganan 1-0.
Brian Rodríguez hace valer su habilidad por la banda izquierda y se quita a dos defensores del Portland con una serie de regates impresionantes. El uruguayo empieza a generar peligro para las Águilas.
David Da Costa recibe una falta de Israel Reyes y Portland gana una pelota detenida en territorio del América. El mediocampista de los Timbers había sido derribado por el defensor mexicano.
¡Comienza el partido! América y Portland Timbers ya disputan la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 en Providence Park. Las Águilas buscan su segundo triunfo del torneo.
El partido será dirigido por el guatemalteco Walter López Castellanos, quien estará acompañado por Michel Espinoza y Leonardo Castillo como asistentes. Adonai Escobedo será el cuarto árbitro, mientras que Guillermo Pacheco estará a cargo del VAR, con Francia González como AVAR.
Los dos equipos saltan al terreno de juego para la ceremonia de los himnos. Se entona primero el Himno Nacional de México en Providence Park, antes del arranque del América vs. Portland Timbers.
América derrotó 3-1 a San Diego, mientras Portland goleó 5-2 a Puebla en la primera jornada. Ambos llegan con argumentos ofensivos importantes.
Las Águilas han alcanzado las rondas eliminatorias en todas sus participaciones en la Leagues Cup, pero todavía no han conseguido llegar a semifinales.
El 11 de ambos equipos
Guillermo Almada todavía no conoce la derrota como entrenador del América, una racha que buscará extender en Portland.
Brian Rodríguez llega después de marcar un gol y dar dos asistencias contra San Diego. Además, ha marcado en dos partidos consecutivos.
Será el cuarto enfrentamiento entre ambos. América domina el historial con dos victorias, un empate y una derrota.
Los Timbers llegan con tres victorias consecutivas y buscan ganar cuatro partidos seguidos por primera vez desde septiembre de 2023.
Las Águilas acumulan seis partidos consecutivos sin perder como visitantes y no caen fuera de casa desde marzo, cuando fueron derrotadas por Pumas.
El segundo partido de las Águilas lo podrás seguir con nosotros en Imagen TV