Los jugadores mejor pagados del Mundial 2026; por primera vez hay futbolistas multimillonarios

Mientras que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 destaca por ser la primera ocasión que hay 48 selecciones y se disputará en 16 sedes repartidas en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, el verdadero hito extradeportivo ocurre en las finanzas de los jugadores: este torneo será el primero en la historia en contar con futbolistas multimillonarios activos sobre la cancha.

De acuerdo con estimaciones publicadas por la revista Forbes, los 11 jugadores mejor pagados del torneo acumularon de forma conjunta la impresionante cifra de 950 millones de dólares en los últimos doce meses. Esta lista está comandada por el astro portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, y el argentino Lionel Messi, de 38 años, quienes disputarán su última ocasión en el Mundial y han generado una alta expectativa.

Cristiano Ronaldo encabeza los esfuerzo de Portugal por ganar su primer campeonato mundial, pero en los últimos cuatro años desde Qatar 2022 ha creado una fortuna desde su paso al futbol árabe donde se estima tiene un contrato de más de 200 millones asegurados por jugar. Cristiano se mantiene como el atleta mejor pagado de cualquier deporte en el planeta por cuarto año consecutivo, registrando ingresos de 300 millones de dólares en el último año.

Por su parte, el actual campeón del mundo, Lionel Messi, se ubica en la segunda posición con una recaudación de 140 millones de dólares. Según los datos de Forbes, ambos astros han ingresado oficialmente al selecto club de los "tres comas", con patrimonios netos estimados en 1,200 millones y 1,100 millones de dólares, respectivamente.

Lionel Messi celebra su anotación. Reuters

El estratosférico nivel financiero del torneo no solo se refleja en los salarios de figuras como Kylian Mbappé (95 millones) o Erling Haaland (80 millones), sino también en el costo de los accesos para los aficionados. La FIFA cotizó los boletos oficiales para la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en 32,970 dólares, un costo veinte veces mayor al de la final de Qatar 2022, mientras que en el mercado de reventa legal los asientos han alcanzado cotizaciones de hasta 2.3 millones de dólares.

Dentro del listado destaca el nombre de Neymar Jr. El brasileño estuvo cerca de quedar fuera de la convocatoria, pero se estiman ganancias en el último año de casi 40 millones de dólares.

Los 10 futbolistas mejor pagados del Mundial 2026