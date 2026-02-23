"Me parece muy cobarde": Alana Flores explota contra Samadhi Zendejas tras cancelar su pelea

La incertidumbre y la polémica se han apoderado de Supernova: Génesis. Luego de que se confirmara la baja de su rival para la función del próximo 26 de abril en la Arena CDMX, la streamer y boxeadora Alana Flores decidió alzar la voz con declaraciones que reflejaron su enojo por lo sucedido con su contrincante Samadhi Zendejas.

La regiomontana expuso en un video en redes sociales el trasfondo de una negociación fallida que ha dejado a los aficionados con un sabor amargo.

"Me siento muy decepcionada porque verdaderamente yo veía esto como un reto muy padre y terminó siendo una pelea en la cual todos empezaron a dudar de mi trabajo, de lo que yo he hecho", confesó Flores. La creadora de contenido aseguró que el desenlace de esta rivalidad no solo afectó la cartelera, sino que laceró su imagen profesional ante el público.

Frustración y coraje: El reclamo de Alana

Para Alana, el impacto emocional ha sido difícil de gestionar. Durante su intervención, no ocultó que la situación superó sus expectativas de la peor manera posible. "Me dio mucho coraje porque mi expectativa de este combate verdaderamente era muy positiva y tenía una idea de mi rival muy diferente y terminé completamente decepcionada", señaló.

La boxeadora amateur explicó que, aunque no tenía una relación cercana con su oponente, se tomó el tiempo de estudiar a quien tendría enfrente, llevándose una sorpresa desagradable al final del proceso. "Investigué sobre ella y me llamó mucho la atención su perfil, me llamó mucho la atención la clase de mujer que mostraba ser para al final echarse para atrás y voltear toda la situación", añadió con firmeza.

Alana fue incisiva al cuestionar la integridad de su contraparte: "Me parece muy cobarde de su parte proponer un reto para luego terminarlo". Asimismo, admitió que su perspectiva ha cambiado drásticamente en cuestión de días. "Si hace unos días me hiciera la misma pregunta probablemente te respondería de una forma completamente diferente. Hoy veo las cosas de otra manera, sin embargo sí me está costando mucho asimilarlo porque siento mucho coraje, siento un poco de frustración".

"Vendió una imagen que hasta yo me la creí"

Uno de los puntos más críticos de su discurso fue la percepción de la personalidad de su rival. Flores siente que hubo una actuación deliberada para generar una narrativa que no se sostuvo al momento de la verdad. "Creo que simplemente vendió una imagen, vendió una imagen que hasta yo me la creí. No conozco a detalle su trayectoria... pero este papel suyo me lo comí completamente", sentenció.

La clave de esta decepción ocurrió en el contacto físico previo al combate. Alana, quien ha enfrentado a diversas oponentes, resaltó que la intuición no le falló durante el careo. "Yo tengo claramente el recuerdo de todas mis rivales en el cara a cara. Las palabras y la energía de ella no coincidían porque yo en ella percibí miedo", reveló, subrayando la contradicción entre el discurso desafiante y la realidad en el set.

¿Qué sigue para Alana Flores el 26 de abril?

La organización de Supernova: Génesis ha confirmado que la regiomontana sigue siendo la pieza central del evento en la Arena CDMX.

Actualmente, el comité organizador trabaja para encontrar una sustituta que esté a la altura del desafío.