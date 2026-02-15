Bárbara de Regil apoya a Samadhi Zendejas y revela por qué no se concretó pelea con Alana Flores

Bárbara de Regil rompió el silencio tras la polémica que se desató después de que Samadhi Zendejas anunciara que ya no pelearía con Alana Flores en Supernova Génesis. La actriz no reveló las razones por las que ya no se subirá al ring, pero todo podría ser por la diferencia de peso entre ella y la influencer.

Esta teoría se refuerza después de que Alana Flores subiera un video en el que mencionó que Samadhi Zendejas no estuvo dispuesta a bajar de peso para enfrentarla, algo que muchos han mencionado que solamente beneficiaba a la influencer, ya que ella sí se mantendría en su peso.

Bárbara de Regil apoya a Samadhi Zendejas

Tras la polémica desatada, ahora es Bárbara de Regil quien habló sobre el tema, ya que se esperaba que la intérprete de “Rosario Tijeras” fuera quien subiera al ring para enfrentar a Alana Flores.

La actriz mencionó en un video que compartió en TikTok cuál fue la razón por la que decidió no pelear contra Alana.

“Estoy viendo lo de Samadhi y Alana sobre el peso. Yo estuve en pláticas para hacer la pelea de box, yo peso 59 kilos. La realidad es que me la ofrecieron y en Supernova, estando en el show me dijeron: ‘te quiere retar Alana’, me pasaron el micrófono y ahí se armaron esta cosa extraña. Esto ya se había platicado antes porque Alana misma lo dijo”.

Bárbara de Regil mencionó que a ella también le pidieron bajar de peso, por lo que propuso que Alana Flores subiera unos kilos, pero al parecer no se llegó a un acuerdo.

“Yo peso 59 kilos y me dijeron que tenía que bajar a 55. Yo dije: ‘voy a llegar así’ (sin mucho peso), te baja la cara, yo bajaría el músculo, no soy una persona grande. Dijeron que tenía que bajar a ella y dije: ‘híjole, ¿por qué mejor ella no sube a mí? ¿Cómo voy a bajar cuatro kilos?’, a mí se me hizo mucho y yo que cuido mis kilos (…), tengo muy medidos mis pesos y cuando me veo mejor”.

Finalmente, Bárbara de Regil dijo entender la razón por la que Samadhi Zendejas canceló la pelea y mencionó que la apoya.

“No me subí porque hago artes marciales y porque estoy filmando una serie. Quería contarlo porque quería hacer esa anotación de mi apoyo a Samadhi que entiendo pueda decir: ‘¿cómo?’”.

