Nueva regla de FIFA: Jugadores lesionados deberán salir un minuto del campo; ¿cuándo entra en vigor?

La FIFA analiza una serie de cambios en el reglamento con el objetivo de combatir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego en los partidos de futbol. La preocupación en el máximo organismo del balompié mundial es clara: los 90 minutos reglamentarios se ven constantemente interrumpidos por pausas, simulaciones y demoras que afectan el espectáculo.

La fecha clave será el próximo 28 de febrero, cuando la International Football Association Board (IFAB) celebre su reunión anual en Gales. Ahí se votarán las modificaciones que podrían transformar la dinámica de los encuentros a nivel global.

Lesionados, fuera un minuto

Uno de los puntos centrales es que cualquier jugador que reciba atención médica deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante 60 segundos. La medida busca frenar las interrupciones innecesarias y evitar que se “haga tiempo” fingiendo molestias.

La regla no es nueva. Su primer ensayo se realizó en la Copa Árabe de la FIFA en Catar, donde originalmente se plantearon dos minutos fuera del campo. Sin embargo, la propuesta recibió críticas por cortar demasiado el ritmo del partido, por lo que se ajustó a solo un minuto.

Conteo regresivo: adiós a las demoras

Otra propuesta que sacude el reglamento es la implementación de un conteo regresivo de 10 segundos. El cronómetro aplicaría para:

Porteros en saques de meta

Jugadores en tiros de esquina

Futbolistas en saques de banda

Si el tiempo llega a cero y el balón no está en juego, la posesión cambiaría automáticamente al equipo rival. Aún se analiza si la reanudación sería en la misma zona o en otro punto del campo.

Cambios sin caminar… o castigo

También se busca eliminar las sustituciones lentas. El jugador reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar la cancha. Si no lo hace, el futbolista que entra deberá esperar 60 segundos antes de poder ingresar, dejando a su equipo con un hombre menos durante ese lapso.

La intención es clara: terminar con los recorridos eternos hacia la banda cuando el marcador favorece a quien sale.

¿Quién decide?

Para que cualquier modificación sea aprobada, se requieren seis de los ocho votos disponibles dentro de la IFAB. Cuatro pertenecen a las federaciones británicas (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y los otros cuatro a la FIFA.

En otras palabras, sin consenso entre británicos y el máximo organismo, no hay cambio en las reglas.