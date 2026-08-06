"Se me fue la ilusión de jugar y ser profesional": Cuauhtémoc Blanco en sus inicios con América

Cuauhtémoc Blanco, ídolo de distintas generaciones de aficionados al futbol en México, no evitó recordar uno de sus momentos más tristes, por estar al borde de la desilusión deportiva mientras se formaba con el Club América.

Durante el último programa "El Posscass de Compas" (La Mole Bolita Jiménez), el Cuau habló de la forma en que superó el golpe emocional.

"A los 15 años me mandaron a la mierda del América, me metieron de defensa central, me fui llorando, desilusionado, eran dos horas de trayecto a donde vivía y se me fue la ilusión de jugar y ser profesional.

"Me descubren a los 17 años y dije 'es mi oportunidad'. Yo vendía casetes, vendía cosas piratas en Tepito, trabajaba también en una fábrica. Hay que picar piedra", agregó sobre su etapa de superación.

Recado del 'Cuau' a detractores

En esa temática, Cuauhtémoc Blanco se incendió y con los ojos clavados a la cámara, dejó un mensaje para sus antiguos críticos en el futbol.

"Es chingón ser orgulloso de lo que logré. Cabrón, se dice 'lo logré, que chin... a su ma... los que me tiraron mierda y por eso seguiré siendo más chingón que ustedes", añadió el tres veces mundialista.

De igual manera, el ídolo del americanismo exhortó a sus seguidores a cuidar de otros aspectos de la vida.

"Cuando llegues al éxito, cuidar tu lana, porque se acaba el dinero, hay que invertir bien, cuidar a tu familia, muchos compañeros no tienen dinero, nada, están mal económicamente porque no tenías quién te pudiera asesorar, el dinero se acaba y no es para toda la vida", reflexionó el exgobernador del estado de Morelos.

A las reflexiones se les unió el exjugador de las Águilas del América, Germán Villa: "Me parece un mensaje a los jóvenes, ya sea que quieran destacar en temas de redes sociales, teatro, hacer reír a la gente, se empieza de la nada, es trabajar mucho y al final se tiene la recompensa".