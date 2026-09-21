Reto en Mestalla: Javier 'El Vasco' Aguirre regresa a España para rescatar al histórico Valencia

El estratega mexicano Javier ‘El Vasco’ Aguirre está listo para iniciar una nueva etapa en el futbol de España. Tras alcanzar un acuerdo con la directiva del Valencia CF, se ha confirmado que la llegada y presentación del timonel se llevarán a cabo este jueves, aprovechando que LaLiga entra en un receso por los compromisos internacionales de las selecciones.

Aguirre asume este reto de alta exigencia tras concluir su ciclo con la Selección de México, a la que dirigió en el pasado Mundial de 2026, donde logró clasificar al equipo a los octavos de final antes de caer ante Inglaterra. A sus 67 años, el técnico toma las riendas de una institución histórica en crisis: el Valencia CF ocupa la penúltima posición de la tabla general con apenas 4 puntos, situándose firmemente en la zona de descenso. La directiva apostó por su comprobada experiencia en situaciones límite para revertir la inercia negativa.

¿Cuándo debutará Javier Aguirre con el Valencia CF?

El debut oficial de Javier Aguirre en el banquillo del Valencia será como visitante en el partido frente al Racing de Santander, compromiso clave en la lucha por la permanencia programado el 11 de octubre.

Debido al parón internacional por la Fecha FIFA, 'El Vasco' dispondrá de poco más de dos semanas completas de trabajo para aclimatarse y preparar la estrategia con su plantilla. Su cuerpo técnico de confianza estará integrado por Toni Amor como asistente principal y Pol Lorente como preparador físico, iniciando entrenamientos formalmente en la Ciudad Deportiva de Paterna. El histórico club de Mestalla se convertirá en la séptima entidad que el entrenador mexicano comande en la máxima categoría del fútbol español.

Javier Aguirre cerró su ciclo como seleccionador mexicano con la derrota ante Inglaterra. Reuters

Trayectoria y estadísticas de 'El Vasco' Aguirre en LaLiga

A lo largo de las últimas dos décadas, Javier Aguirre ha construido un sólido prestigio como el "bombero" predilecto del balompié ibérico. A continuación, se detalla el resumen estadístico de su trayectoria en los clubes españoles que ha dirigido previamente:

CA Osasuna (2002-2006): 177 PJ (66 G, 49 E, 62 P). Resultado: Clasificación histórica a la Liga de Campeones.

177 PJ (66 G, 49 E, 62 P). Clasificación histórica a la Liga de Campeones. Atlético de Madrid (2006-2009): 131 PJ (61 G, 31 E, 39 P). Resultado: Retorno del club a competiciones europeas.

131 PJ (61 G, 31 E, 39 P). Retorno del club a competiciones europeas. Real Zaragoza (2010-2011): 45 PJ (13 G, 10 E, 22 P). Resultado: Permanencia asegurada en la última jornada.

45 PJ (13 G, 10 E, 22 P). Permanencia asegurada en la última jornada. RCD Espanyol (2012-2014): 69 PJ (22 G, 18 E, 29 P). Resultado: Consolidación en la zona media de la tabla.

69 PJ (22 G, 18 E, 29 P). Consolidación en la zona media de la tabla. CD Leganés (2019-2020): 30 PJ (9 G, 11 E, 10 P). Resultado: Descenso a Segunda División en la última jornada por un punto de diferencia.

30 PJ (9 G, 11 E, 10 P). Descenso a Segunda División en la última jornada por un punto de diferencia. RCD Mallorca (2022-2024): 97 PJ (34 G, 28 E, 35 P). Resultado: Permanencia en Primera y subcampeonato de la Copa del Rey).

Con este recorrido, el estratega mexicano buscará emplear toda su veteranía y liderazgo para devolverle la estabilidad al Valencia CF y alejar definitivamente los fantasmas de la Segunda División.