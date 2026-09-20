'Turco' Mohamed, molesto con el arbitraje: "Cuando toca, hay que aguantar"

Toluca sufrió una dolorosa derrota (2-3) ante Santos en el Nemesio Díez, en un partido que parecía controlado. Los Diablos se adelantaron con goles de Federico Viñas y Paulinho, pero una serie de decisiones polémicas cambió el rumbo y permitió la remontada de los Guerreros.

El gol del descuento de Ezequiel Bullaude, en el que se reclamó una falta previa, y la expulsión de Everardo López tras revisión del VAR marcaron el inicio del desplome escarlata.

El técnico Antonio Mohamed fue amonestado por sus fuertes protestas y el partido terminó con el tanto de Fran Villalba en el último minuto, dejando un sabor amargo en el Infierno.

El Turco Mohamed se fue muy molesto con el arbitraje tras perder ante Santos MEXSPORT

La molestía de Mohamed con el arbitraje en el Toluca vs León

Tras el encuentro, el Turco Mohamed no ocultó su inconformidad con las decisiones arbitrales y lanzó un mensaje claro.

Cuando nos toca la mala hay que agachar y no buscar culpables”, expresó.

El técnico argentino insistió en la postura que debe asumirse cuando las cosas no salen a favor de su equipo.

Cuando nos toca en contra, aguantarse y no llorar”, afirmó.

Con esas palabras, Mohamed dejó claro que, a pesar del descontento, no buscaría excusas externas.

Además, el argentino señaló que “los resultados no se discuten” y que el equipo debe enfocarse en lo que viene, asumiendo la derrota con madurez para seguir adelante en el torneo.

Pese a la derrota, Toluca se mantiene como líder del Apertura 2026

A pesar del tropiezo ante Santos, los Diablos Rojos de Antonio Mohamed continúan en la cima de la tabla general del Apertura 2026. Con 19 puntos, el cuadro escarlata se mantiene un punto por encima de Chivas, que suma 18 unidades.

La diferencia mínima mantiene viva la pelea por el liderato, pero Toluca sigue siendo el referente del torneo.

El equipo de Mohamed buscará recuperar terreno en las próximas jornadas, con la mirada puesta en rivales de peso como Cruz Azul, mientras intenta sumar a elementos lesionados y sostener su buen momento en la Liga MX.