Inauguran el museo de George Lucas en Los Ángeles; estas son las piezas que podrás encontrar

George Lucas y Mellody Hobson inauguraron el Lucas Museum of Narrative Art con una celebración que reunió a algunas de las mayores figuras de Hollywood, antes de que el recinto dedicado al arte de contar historias con imágenes abra oficialmente sus puertas al público en Los Ángeles.

La gala se realizó en Exposition Park y contó con invitados como Steven Spielberg, Tom Cruise, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Oprah Winfrey, Nicolas Cage, Lewis Hamilton, Mark Hamill, Greta Gerwig y Guillermo del Toro.

El encuentro marcó la culminación de un proyecto que Lucas y Hobson impulsaron durante cerca de 17 años y cuya construcción requirió una inversión estimada de alrededor de mil millones de dólares. El museo abrirá oficialmente al público el próximo martes 22 de septiembre.

¿Qué es el Lucas Museum of Narrative Art?

Aunque su fundador creó Star Wars, el nuevo espacio no está dedicado exclusivamente a la saga galáctica ni funciona como un museo sobre la carrera cinematográfica de George Lucas.

El objetivo es explorar el llamado “arte narrativo”: imágenes utilizadas a lo largo de la historia para contar relatos, construir mitos, representar emociones o transmitir ideas, desde antiguas formas de arte hasta cómics, ilustraciones, fotografías, murales y películas.

“Los artistas de esta colección no solo crearon imágenes, conectaron nuestra imaginación moderna con nuestras emociones antiguas”, explicó Lucas al presentar el proyecto.

El cineasta considera que ilustradores y creadores de cultura popular merecen ocupar los mismos espacios de exhibición que otras expresiones tradicionalmente reconocidas como bellas artes.

George Lucas inaugura The Lucas Museum of Narrative Art Getty Images via AFP

La colección permanente reúne más de 40 mil obras, mientras que las exposiciones inaugurales presentan alrededor de mil 300 piezas distribuidas en más de 30 galerías y unos 100 mil pies cuadrados de área expositiva.

De Frida Kahlo y Diego Rivera a Star Wars

Uno de los principales atractivos del museo es precisamente la combinación de obras que normalmente no terminarían expuestas en las mismas salas.

Entre ellas se encuentra un autorretrato de Frida Kahlo de 1940, dedicado a su médico y amigo Leo Eloesser.

Camila Cabello en la inauguración del museo de George Lucas Instagram: Lucas Museum of Narrative Art

El arte mexicano aparece también mediante trabajos de Diego Rivera, mientras que otras galerías incluyen piezas de Norman Rockwell, Vincent van Gogh, Jacob Lawrence, Charles Schulz, Takashi Murakami y la muralista chicana Judith F. Baca.

El museo alberga además obras de Banksy, incluido su conocido motivo de la niña con globo, así como ilustraciones infantiles, historietas, manga, pinturas, fotografías y materiales vinculados con la historia del cine.

¿Qué objetos de Star Wars tiene el museo de George Lucas?

La exposición Star Wars in Motion se concentra en los vehículos utilizados en las primeras seis películas creadas por Lucas e incluye diseños conceptuales, vestuario, utilería y objetos empleados durante las producciones.

Entre las piezas exhibidas se encuentran elementos relacionados con el Landspeeder de Luke Skywalker de A New Hope y la primera construcción física de la Wheel Bike utilizada por el General Grievous en Revenge of the Sith.

Los visitantes también podrán encontrar figuras y objetos relacionados con personajes como Yoda y la princesa Leia, además de un Naboo Starfighter colocado dentro de la biblioteca del museo.

La presencia de estos objetos permite conectar la propia obra cinematográfica de Lucas con el concepto que guía todo el recinto: estudiar cómo una imagen puede construir personajes, universos y relatos reconocibles incluso fuera de la pantalla.

Hollywood acompaña a George Lucas en la inauguración

La noche inaugural reunió prácticamente a varias generaciones de cine estadounidense.

Steven Spielberg, George Lucas, Harrison Ford y Mark Hamill coincidieron en el evento, mientras que también acudieron Al Pacino, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Laura Dern, Spike Lee, Samuel L. Jackson, Cynthia Erivo, Owen Wilson y Nicolas Cage.

A ellos se sumaron Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Katy Perry, Lewis Hamilton, Magic Johnson y personalidades políticas como el gobernador de California, Gavin Newsom.

George R.R. Martin estuvo en la inauguración del museo de George Lucas REUTERS

Tom Cruise, Greta Gerwig, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Pharrell Williams, Lewis Hamilton, el artista JR y el empresario Jensen Huang participaron además como copresidentes de la celebración inaugural.

La noche incluyó actuaciones musicales, un espectáculo de drones sobre el edificio y una presentación de Black Eyed Peas. Las figuras luminosas proyectadas sobre el cielo incluyeron referencias a R2-D2, el Halcón Milenario y personajes pertenecientes a otras historias de la cultura popular.

Los Black Eyed Peas actuaron en la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art Getty Images via AFP

Un museo que parece una nave espacial

El propio edificio se ha convertido en otro de los protagonistas del proyecto. El museo fue diseñado por el arquitecto chino Ma Yansong y su firma MAD Architects, con una estructura curvada y futurista que desde determinados ángulos parece una nave suspendida sobre el paisaje.

El inmueble tiene alrededor de 300 mil pies cuadrados y forma parte de un campus de 13 acres en Exposition Park. Los jardines fueron diseñados por la arquitecta paisajista Mia Lehrer y Studio-MLA.

El edificio cuenta con cinco niveles y un gran espacio abierto en su centro. Además de las galerías, incluye salas de proyección, biblioteca de investigación, zonas educativas, espacios públicos y restaurante.

Lucas y Hobson han insistido en que el museo busca reducir las barreras tradicionales entre el arte considerado “popular” y aquel históricamente colocado dentro de instituciones culturales.

¿Cuándo abre el museo de George Lucas y cuánto cuesta?

El Lucas Museum of Narrative Art abrirá al público el martes 22 de septiembre de 2026 en Exposition Park, Los Ángeles. Se encuentra en One Lucas Plaza, cerca de la Universidad del Sur de California.

La entrada general cuesta 25 dólares para adultos y 21 dólares para personas de 65 años o más. Los menores de 17 años pueden ingresar gratuitamente, aunque todos los visitantes necesitan reservar previamente un horario de entrada.

El boleto permite recorrer las galerías y exposiciones, además de acceder a la biblioteca y al parque. El museo cerrará los martes después de su jornada inaugural y tendrá horarios extendidos los viernes y sábados.

bgpa