Primer golpe para Rafael Márquez: Alan Cervantes es baja de la Selección Mexicana por lesión

Alan Cervantes causó baja oficial de la Selección Nacional de México tras sufrir una lesión muscular. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó este lunes que el centrocampista del Club América se perderá los compromisos de la Fecha FIFA debido a una molestia física detectada durante las evaluaciones médicas previas al inicio de la concentración.

Esta ausencia imprevista representa el primer contratiempo en la gestión y debut del director técnico Rafael Márquez al frente del combinado nacional. Cervantes había sido incluido en su primera lista oficial de convocados como un reconocimiento directo al destacado rendimiento y regularidad que mantenía con las Águilas en el torneo local. De acuerdo con los reportes médicos, el futbolista arrastraba molestias desde el pasado fin de semana luego del Clásico Nacional.

A raíz de este problema físico, el contención azulcrema no podrá participar en la gira de partidos amistosos programada por los Estados Unidos. En dicho tour de preparación con miras a la Concacaf Nations League, el Tri tiene agendado enfrentar a rivales de jerarquía como Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Para suplir su lugar en la dinámica del grupo, el cuerpo técnico determinó que Isaías Violante adelante su integración a la plantilla mayor. El juvenil, quien ya formaba parte de la convocatoria original y tenía previsto unirse a la delegación directamente en la ciudad de Nueva Jersey, se incorporará de manera formal a los entrenamientos a partir de este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México.

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ni el cuerpo médico del Club América han especificado con exactitud la gravedad de la lesión muscular ni el tiempo estimado que requerirá su recuperación en las canchas. Cervantes abandonará las instalaciones de la selección en las próximas horas para reportar con el conjunto de Coapa e iniciar su proceso de rehabilitación correspondiente.

Trayectoria de Alan Cervantes en la Selección Mexicana

El jugador americanista posee un recorrido notable en combinados nacionales, habiendo sido un elemento recurrente en los llamados de las categorías con límite de edad Sub 17, Sub 20, Sub 21, Sub 22 y Sub 23. Con las escuadras Sub 17 y Sub 20, formó parte de las plantillas mundialistas que compitieron en Chile 2015 y Corea del Sur 2017. Asimismo, con la categoría Sub 23 alzó el título del Preolímpico de la Concacaf en 2020.

A nivel de selección absoluta, su debut oficial se produjo el 3 de julio de 2021. Dentro de la categoría mayor, el mediocampista registra un total de cinco partidos disputados, divididos en un encuentro de la Copa Oro 2021 y cuatro compromisos de carácter amistoso.